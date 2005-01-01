Як вигідно купувати долари: 7 нескладних правил

Українці звикли зберігати свої маленькі і великі заощадження в доларах, тому валютні обмінники у нас рідко стоять без діла. Зрозуміло, що найголовніше при формуванні валютних запасів - купувати за самим оптимальним курсом, тобто максимально дешево.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко попереджає: точну відповідь на питання "що буде з курсом?" не знає ніхто. В цьому і полягає суть валютних спекуляцій - абсолютно незрозуміло, коли краще купувати долари, а коли продавати. Якби це можна було стовідсотково прогнозувати, у валютних спекулянтів просто не було б доходу.

Справа в тому, кажуть економісти, що на формування курсу впливає безліч факторів, і неможливо передбачити, який з них переважить і як вони будуть між собою взаємодіяти. Проте певні правила поведінки на ринку є, і про них ми розповімо в цьому матеріалі.

1. Не намагатися спекулювати

Тим, хто рахує кожну копійку і купує по 100-200 доларів, не варто скрупульозно вивчати ринок і намагатися спекулювати. По-перше, пояснюють економісти, будь-яка покупка валюти - це ризик. Звичайно, чим більше ризик, тим більше дохід в разі успіху, але тим і більше збиток в разі невдачі.

По-друге, спекуляції передбачають зовсім інші правила гри.

- Для спекуляцій необхідно швидкий рух ринку, який треба спочатку побачити, мати на руках багато гривні і бути готовим дуже швидко "увійти" і "вийти", - роз'яснив глава аналітичного департаменту Forex Club Андрій Шевчишин.

2. Дочекатися кінця тижня

Однозначної відповіді на питання, в які дні тижня найвигідніше купувати долари, у експертів немає. Економіст Андрій Мартинюк схиляється до того, що в більшості випадків це краще робити ближче до вихідних.

Справа в тому, пояснює експерт, що до кінця тижня на міжбанку, який вже "наситився" угодами, долар трохи просідає, а слідом знижується і роздрібний курс. Крім того, у вихідні багато обмінних пунктів не працюють, в останніх працюючих точках обміну курс ще трохи знижується. Хоча не виключені варіанти, що росте маржа: тобто курс покупки знижується, а продажу - зростає.

3. Враховувати сезонність і обставини

Експерти радять враховувати сезонність: наприклад, напередодні новорічних свят українці, як правило, продають валюту - і курс дещо знижується. А в період відпусток - купують, відповідно, курс зростає.

- Зараз почалася пора туризму, українці планують закордонні поїздки, попит на долари підвищується, - зазначив аналітик Данило Монін. - Імпортери, по ідеї, повинні починати закуповувати на новий рік товар. При цьому виплат в серпні фактично немає, а вересневі покриті зовнішніми позиками, які лежать на рахунках Мінфіну. Тому не виключено, що до 15 серпня все-таки відбудеться невеликий відкат курсу. у вересні у нас зазвичай досить високий курс, в жовтні - як правило, відкат, за винятком минулого року .

Андрій Шевчишин додає: при інших рівних умовах, кращий курс для купівлі - в кінці весни і влітку.

- Дійсно, вважається, що влітку має бути ревальвація, тому що більше продають долари, - погоджується Олександр Охрименко. - Але бувають винятки, і нинішнє літо це підтверджує.

4. Стежити за графіком погашення боргів

Для того, щоб розуміти, що буде з курсом, корисно стежити за графіком погашення зовнішніх боргів або надходженням експортної виручки. Але знову ж таки прямої залежності - "якщо через два тижні термін погашення боргу, то через тиждень зросте курс" - все ж немає.

- А все тому, що є безліч інших факторів, - пояснює Охріменко. - Наприклад, для погашення боргу можуть взяти валюту з резервів, а можуть і не брати. Мінфін може продати валюту, а може не продавати. Навіть банківські брокери точно не знають, як буде розвиватися ситуація, тому і грають кожен день.

5. Купувати регулярно

Навіть якщо користуватися всіма цими правилами, то покупка валюти все одно буде в певній мірі грою в "угадайку".

- Практика показує, коли і куди піде курс, зі стовідсотковою гарантією не скаже ніхто, тому, щоб згладити коливання, краще купувати регулярно, як тільки з'являються вільні кошти, - радить Шевчишин. - І не треба вкладати в покупку валюти останні гроші.

6. Купувати на падінні курсу

Більшість українців діють так: коли курс стабільний, вони не виявляють до валюти ніякого інтересу. Якщо ж курс починає падати, то ті, у кого є валютні заощадження, починають нервувати, метатися і, врешті-решт, замість того щоб купувати валюту на мінімумі, починають її продавати, побоюючись, що їхні скромні валютні заощадження можуть знецінитися. При цьому, як тільки курс починає рости, тут же біжать в обмінники купувати "зелені".

Експерти ж кажуть, що правильною стратегією є протилежна: не можна купувати долари в момент зростання курсу, а в момент сильного зростання - їх не можна купувати категорично.

- По-перше, швидше за все, ви вже пропустили всі хороші можливості для покупки і в підсумку купите долар на максимумі його ціни, давши можливість спекулянтам на вас непогано заробити, - каже Андрій Мартинюк. - По-друге, своїм підвищеним інтересом до долара в період його зростання ви можете спровокувати ще більший спекулятивний ріст курсу і ще більший ажіотаж. В результаті спекулянти отримають надприбутки, а ви залишитеся з найдорожчими в своїй історії доларами і будете тільки і думати про те, скільки втратите, коли почнете їх продавати.

А все тому, резюмував експерт, що найгірше, що можна зробити для свого бюджету, - це при прийнятті фінансових рішень піддаватися емоціям і паніці.

7. Використовувати метод "сировинних ножиць"

Експерт інституту Growford Олексій Кущ для прогнозування курсового тренда пропонує використовувати свій універсальний метод "сировинних ножиць": порівняння вартості залізної руди і бареля нафти.

- Якщо перший показник вище другого, то все добре, якщо навпаки - пора стежити за цінниками в обмінниках, - попереджає Кущ. - Зараз руда котирується на рівні 100 доларів за тонну, а барель нафти - трохи вище 42 доларів. Сировинні ножиці працюють в нашу користь, та ще й з дворазовим запасом. Скористайтеся цим простим методом - він перевірений вже кількома кризами.