Как выбрать ролики для мужчины и женщины

Роликовые коньки для взрослых должны соответствовать нескольким критериям: качество, безопасность, комфорт. Если вы покупаете первые в своей жизни ролики, лучше всего обратиться за помощью в специализированные магазины, в которых представлена продукция известных брендов. Роликовые коньки компаний Seba, Powerslide, Flying Eagle, Rollerblade, Fr Skates считаются эталоном качества, комфорта и долговечности. Продукция этих производителей в широком ассортименте представлена в магазине Roller Shop. Здесь вы всегда можете рассчитвыать не только купить ролики, но и получить квалифицированную консультацию – по поводу подбора подходящего размера, нужной модели. Продукция вышеуказаных брендов создается из качественых, современных материалов, кторые гарантируют комфорт в процессе обучения.

Покупка коньков зависит от наличия опыта катания – начинающим нет нужды выбирать профессиональные модели, и наоборот, опытным райдерам дешевая продукция не подходит. Купить коньки, в которых вам будет максимально комфортно, вы можете по ссылке. На все товары предоставляется гарантия 1 год. Также вы сможете обменять коньки на протяжении двух недель, если они вам не подойдут.

Новичков беспокоит вопрос – как выбрать правильный размер? Для этого достаточно измерить длину стопы и сравнить полученный параметр с размерной таблицей. Помните, что у разных брендов размерная сетка может отличаться, потому не выбирайте ролики по размеру обуви. Руководствуйтесь цифрой, полученной при замерах стопы.

Продукция для мужчины и женщины отличаются цветовым оформлением. Модели для мужчин изготавливаются в сдержанных цветах, тогда как «женские» модели окрашивают в яркие оттенки.

Также ролики для мужчин и женщин имеют разную высоту кафа. Мужские ноги шире, поэтому им требуется более широкая посадка. Женские икроножные мышцы тоньше, располагаются ниже, потому каф на женских моделях делается ниже.

Теперь определимся с тем, как отличаются изделия для новичков и профессионалов. Продукция первого типа выпускается с мягким ботинком, для повышения уровня комфорта. В таких моделях обязательно устанавливается штатный тормоз, который, по мере обучения, можно снять. Рама удлиненная – эта особенность снижает маневренность, но повышает устойчивость. Для новичков лучшим выбором будут фитнес ролики.

Опытным роллерам стоит осмотреть модели для фрискейта – они подходят для роллеров, уверенно освоивших основные навыки, торможение. Такие коньки отличаются более корткой рамой, близко расположенными колесами, отсутствием тормоза. Ролики этой категории более маневренные, что открывает больше свободы для изучения трюков. Если вы больше хотите кататься по городу, лучше выбрать товары со сьемным внутренником, что позволит проветривать ногу в перерывах.

По всем вопросам подбора роликов – пишите и звоните, в Roller Shop вам всегда помогут!