Авторитет або харизма: як домогтися підвищення на роботі

10 порад від керівників, які допоможуть вашій кар'єрі піти в гору.

Вам вже вдавалося просунутися по кар'єрних сходах? Якщо так, вітаємо. Якщо ні, ви можете щось зробити, щоб отримати підвищення. Поради, які ми пропонуємо нижче, допоможуть стати кандидатом на просування або закріпити за вами статус цінного співробітника.

Заради того, щоб зрозуміти, які навички дійсно допомагають будувати кар'єру, ми зібрали думки керівників більше десятка компаній різної величини, в різних містах і областях бізнесу – від маркетингових агентств і нових медіа до онлайн-торгівлі і фінансового планування.

І що ж боси хочуть побачити або почути, щоб відзначити вас просунути вас на посаду вище, природно, з підвищенням зарплати?

1. Доведи, що я не прав

"Мені подобається, коли хтось із співробітників кидає мені виклик. Особливо, якщо у людини є дані, факти і приклади, щоб альтернативна думка виглядала переконливо".

Це не означає, що ви повинні постійно вступати в дебати з керівниками, але якщо у вас є продумана точка зору, яка не узгоджується з планом вашого боса, подумайте про те, щоб висловитися – так ви можете заробити очки на свою користь.

2. Спочатку – погані новини

"Не треба переконувати мене в тому, що все прекрасно. Краще розкажіть, що йде не так, і що ще більш важливо, як ви збираєтеся це виправити".

Зрештою, будь-яка помилка-відповідальність вашого керівника, тому переконайтеся, що він (або вона) знає про всі термінові або постійні труднощі. Не варто, звичайно, відправляти повідомлення босові щоразу, коли зависає офісний принтер, але ви повинні переконатися, що він проінформований про серйозні проблеми.

Це служить двом цілям: по-перше, ви повідомляєте директора, що в курсі і працюєте над вирішенням ситуації. По-друге, це дає йому час для роботи над власним підходом до проблеми, яка в свою чергу буде представлено вище.

3. Не треба драми

"Мені все одно, якщо вам не подобається людина, поруч з якою ви сидите, або вважаєте, що стікери, які купує секретарка Анечка повинні бути жовтими, а не блакитними. Ваше завдання – полегшити життя керівника, а не ламати перед ним драму. Збережіть емоції для друзів, сім'ї або особистого щоденника, інакше я назавжди забуду, що ви гідні підвищення. І так, якщо ви багато пліткуєте, це теж проблема".

Це особливо актуально в офісному середовищі, де доводиться тісно взаємодіяти з колегами самих різних характерів в умовах стресової нестабільності: поки немає реальної проблеми (наприклад, ви відчуваєте себе небезпечно чи не можете завершити свою роботу), адресуйте скарги тільки собі.

4. Занотовувати

"Звичайно, керівники не люблять повторювати, що від вас вимагається. Бос не зобов'язаний давати інструкції більше одного разу, тому що всім відомо: час – гроші. Якщо ви не розумієте суті завдання, уточніть прямо зараз, в процесі її постановки і, будь ласка, робіть нотатки, не розраховуйте на пам'ять".

Так, ми все так робили-кивали і посміхалися, вислуховуючи директиви на зборах, а потім поверталися до робочих столів і геть забували послідовність і терміни зазначених дій. Щоб це не повторювалося, вразьте керівника, тримаючи напоготові блокнот і ручку (планшет або ноутбук) в готовності записати те, що потрібно запам'ятати. І ще: готуйтеся до зборів і летючок, пишіть список питань, які ви хотіли б задати - це теж спрацює на вашу користь.

5. Посміхатися

"Як патетично звучить, будь-який керівник хоче вірити, що вам дійсно подобається ваша робота, оскільки він оплачує її, проводить в офісі більше часу, ніж з родиною, і насправді допомагає вам більше, ніж ви усвідомлюєте. Було б чудово, якби співробітники не скупилися на позитив у спілкуванні - гарний настрій сприяє продуктивності".

Не обов'язково зліпити всіх приклеєною посмішкою, просто пам'ятайте, що незалежно від того, наскільки близький дедлайн або важке навантаження, колеги відображають ваш настрій: якщо ви такі похмурі, вони напевно нахмурятся у відповідь. Тому геть зневіру, нерозв'язних завдань не існує, а позитивний вид – прямий сигнал босові, що ви цінуєте можливість трудової реалізації, що випала на вашу долю.

6. Будьте в команді

"Це жахливо, коли на інтерв'ю ви називаєте себе командним гравцем, а потім скаржитеся, коли вас просять допомогти колегам у конкретному проекті".

Термін "командний гравець" перетворився на кліше, тому що кожен бос хоче бачити таким потенційного співробітника. Демонстрація невдоволення вашою роллю в команді (неважливо, мається на увазі проект, відділ або все підприємство цілком) однозначно не красить вас в очах директора. Якщо ви не впевнені в своїх team-здібностях, ваше нагальне завдання-навчитися цьому якомога швидше.

7. Виявити ініціативу

"Щоб розкрити перед керівником свої ресурси і амбіції, ви повинні питати, чи є щось ще, чим ви можете допомогти замість того, щоб чекати, коли вам скажуть, що робити".

Ще одне слово з розряду кліше: ініціатива. Зрозуміло, що ви не повинні просити схвалення боса на кожному кроці проекту, але своєчасні заяви на кшталт "Що я можу зробити, щоб допомогти? "або" я помітила, що це завдання потребує виконання і готова цим зайнятися "заслуговують високої оцінки.

8. Не пропускайте корпоративи

"Як думаєте, коли прийде час вибрати співробітника для розробки перспективного проекту або конференції, кого ми запросимо представляти команду? Звичайно ж, не "як-там-її" дівчину, яка сидить у кутку, ніколи не спілкується з колегами і не приходить на офісні вечірки".

Так, хоча приклад звучить не надто серйозно, комунікації мають вирішальне значення. Втрачаючи шанс поспілкуватися з колегами, ви ризикуєте пропустити головні офісні новини і позбудетеся підтримки тих, хто щодня працює з вами пліч-о-пліч.

9. Шукайте рішення

"Коли ви повідомляєте мені про проблему, для мене це звучить як ниття з приводу труднощів, впоратися з якими вам не по силам. Зрозуміло, що це розчаровує. Керівник завжди сподівається, що ви здатні шукати вирішення самостійно, а також придумувати нові і успішні ідеї, щоб робити те, що важливо для компанії – і робити це краще, не питаючи дозволу, як у дитячому садку".

Керівники з задоволенням просувають співробітників, які можуть мислити самостійно і знаходити нестандартні виходи зі складних ситуацій (особливо якщо вони допомагають економити бюджет компанії). Дотримуйтесь золотого правила: ніколи не піднімайте проблему без можливого рішення, яке ви можете рекомендувати.

10. Знайте і виконуйте свою роботу

"Якщо я попрошу – можливо, навіть двічі – і ви не впораєтеся або проігноруєте те, що потрібно зробити, я не буду вважати вас цінним співробітником".

Оскільки ви вже робите нотатки (див. пораду # 5), переконайтеся, що ви вивчили свій контракт і детально розписали список обов'язків, щоб розставити їх по пріоритетам. Повірте, це одна з найважливіших навичок, особливо цінний в період робітників авралів, коли ваше структуроване завзяття буде дуже помітним – визначати, які завдання мають вирішальне значення, і які можуть почекати.