Світовий банк нарахував Україні 100 років розвитку до рівня Німеччини

Світовий банк представив у Києві свій новий звіт «Розвиток України: Минуле, сьогодення та майбутнє», в якому підраховано, скільки цій країні буде потрібно часу для досягнення поточного рівня життя Європи.

"При наявних темпах економічного зростання, які ледь перевищують 3% на рік, для виходу на поточний рівень доходів Німеччини Україні знадобиться майже 100 років", - цитує дослідження ТАСС.

За розрахунками експертів Світового банку, для досягнення поточного рівня доходів Польщі Україні може знадобитися близько 50 років. Старший економіст Світового банку Карліс Смітс пояснив, що «ці показники розраховані, виходячи з кількості років, необхідних для подолання розриву між показниками ВВП», і порадив продовжувати реформи.

Нагадаємо, в останні місяці похмурі прогнози щодо добробуту України регулярно озвучуються представниками вищих ешелонів влади. Так, в січні депутат Верховної Ради Дмитро Добродомов назвав "ганебним провалом" перетворення України з колись найрозвиненішої республіки СРСР в злиденну країну Європи, і передбачив країні «шлях в нікуди».

До цього кандидат на посаду президента Юлія Тимошенко передбачила українцям «тотальну бідність». Вона нагадала, що за останні чотири роки ВВП України зменшився в 1,6 рази, рівень життя людей впав в 1,4 рази в грошовому вимірі, а інфляція "захлеснула кожну сім'ю". Виходом зі сформованої ситуації Тимошенко бачить обрання її главою держави та економічні реформи.

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