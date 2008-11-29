З 2019 року в Україні почнуть відключати радімовлення

Першими без радіо залишаться жителі Одеси, а потім - Дніпра.

Система проводового радіо, яка відігравала важливу роль в цивільній обороні країни, давно застаріла і від неї почали масового відмовлятися. З цієї причини "Укртелеком" прийняв рішення повністю відмовитися від подібного мовлення спочатку в Дніпрі, а потім і в Одесі.

80% абонентів Одеси за чотири роки відмовилися від проводового радіомовлення та "Укртелеком" вирішив припинити надання цієї послуги. Радіоточки почнуть відключати 1 січня 2019 року.

- В останні роки кількість слухачів проводового мовлення в Одесі різко скоротилося. Якщо в 2014 році їх було 15 тисяч, то зараз на все мільйонне місто - трохи більше 2 тисяч, або 0,2% городян. Більшість одеситів вибирають сучасні засоби комунікацій, зокрема інтернет-ресурс, телебачення, ефірне радіо і інші, в тому числі безкоштовні, канали отримання інформації. При цьому витрати "Укртелекому" на підтримку мережі проводового радіо істотно збільшилися, ... і зараз надання цієї послуги є збитковим для компанії, - заявили в "Укртелекомі".

При цьому в компанії відзначили, що відключення проводового мовлення не порушить подачу сигналу на короткохвильові передавачі в Одеській області.

- Канал УР-1, який транслюється через проводове мовлення в Одесі також доступний в ефірному мовленні по всій території міста, - сказано в повідомленні.

Другому містом, в якому більше не буде "брехунця", стане Дніпро. Там почнуть відключати проводове радіомовлення 1 квітня.

Як повідомив "Укртелеком", в Дніпрі обслуговується менше 3 тисяч абонентів радіоточок, що становить близько 0,3% городян. При цьому за останні три роки кількість абонентів радіоточок скоротилася в три рази.

Соціально незахищеним громадянам та особам з особливими потребами "Укртелеком" готовий надати ефірні радіоприймачі.

До розпаду СРСР до провідного мовлення було підключено 19 мільйонів будинків і квартир України, а до 2014 - всього 1,5 мільйона.