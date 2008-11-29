Способи обігріву молодих поросят

Власники підсобного господарства часто стикаються з проблемою високого рівня захворюваності молодих поросят. Найчастіше в групі ризику знаходяться тварини до двох тижнів від народження. Після народження у поросяти майже немає щетини, і тонка шкіра не захищена від холодного повітря, яке і є основною причиною високого рівня захворюваності молодняка. Особливо гостро переносять недолік тепла тварини масою менше 500 грам. Добрий господар завжди подбає про систему додаткового обігріву поросят, адже тепла від сухої підстилки недостатньо для захисту цих крихт.

Кожен фермер знає про важливість створення теплої сухої підстилки - найчастіше використовується звичайна солома або тирса. Оскільки у свиней є вроджений інстинкт рити землю для отримання мінералів, комах і личинок, підстилку слід робити якомога більш пишною і пухкою. Зариваючись в неї, порося може створити навколо себе досить високу температуру, майже до 28°С. Однак тварини не весь час знаходяться в підстилці, ось чому їм обов'язково потрібен додатковий обігрів.

У прямій залежності від того, як утримуються тварини знаходяться приріст і, відповідно, прибуток. Необхідний не тільки правильний підбір раціону, але і певні умови їх утримання. Головну роль в цьому відіграють показники температури і вологості. Найкращими умовами навколишнього середовища для свиней вважаються ті, при яких тваринам не потрібно витрачати енергію на збереження необхідних температурних параметрів тіла.

Недолік тепла провокує перевитрату кормових ресурсів, а надмірна температура призводить до відсутності апетиту. Тому вибір способу обігріву на свинокомплексі грає першорядну роль.

Нормальна температура для свиноматки складає близько 15°С, в той час як новонародженому поросяті потрібно мінімум 30°С. Опускати температуру в свинарнику до 18°С можна тільки після досягнення виводком місячного віку.

Розглянемо найпопулярніші системи опалення в свинарнику з молодими поросятами.

Дизельні гармати обігріву прямого і непрямого нагріву.

Опалювальні труби, якими в першу чергу зручно обігрівати підсобні приміщення.

Килимки обігріву, які є різних розмірів і потужності.

Інфрачервоні лампи ukrvet.ua/kategorii/97/oborudovanie-dlya-svinovodstva/infrakrasnye-lampy-i-brudera-dlya-obogreva-porosyat, які на думку фахівців - тваринників грають найважливішу роль і нічим не можуть бути замінені.

Інфрачервона лампа для обігріву та її переваги

Очевидна легкість монтажу, що не вимагає професійних навичок, зручність використання, відносна довговічність, низька собівартість.

Створює найбільш відповідний мікроклімат для малих поросят і свиней на завершальній стадії відгодівлі.

Важливою перевагою є те, що ІЧ лампи - не гріють повітря навколо тварин, а тільки об'єкти - при цьому дуже рівномірно - це позначається на економічності.

Вона також створює не тільки комфортні умови, а й безпосередньо впливає на здоров'я тварин - покращуючи самопочуття і підвищуючи імунітет до різних хвороб.

Часто для обігріву поросят використовуються потужні інфрачервоні лампи. Але однієї тільки лампочки не буде достатньо. Для її включення в мережу буде потрібно патрон з кабелем живлення.

В такому разі рекомендується використовувати спеціальний захисний абажур з патроном під лампу – брудер, який захистить лампу від механічних пошкоджень а також направить тепловий потік прямо в низ, де будуть лежати поросята.

Брудер призначений для підтримки температурного режиму і захисту від протягів в секціях опоросу при вирощуванні поросят. Застосовується в перші 2-3 тижні після опоросу. Складається з рамки, виготовленої із термопласткомпозіта, яка служить кришею лігва, двох опорних стійок для кріплення рамки, бічних розрізних шторок у вигляді стрічок з ПВХ, закріплених по периметру, рамки з трьох сторін, що опускаються до основи лігва. Температурний режим в лігві підтримується за допомогою нагрівальної плити, що використовується в якості підставки лігва або електричної лампи, що розміщується в брудер при піднятій кришці рамки.

Брудер відрізняється простотою збірки, транспортування і експлуатації, не боїться вологи.

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що ІЧ лампа є найважливішим атрибутом при вирощуванні свиней, яка вирішує велике коло питань, водночас не позначаючись на бюджеті.

Обладнання для свиноферм

У тваринницькій галузі механізація основних технологічних процесів стає все більш популярною та дозволяє в рази підвищити ефективність праці, мінімізувати різні ризики пов'язані з людським фактором, підвищити якість життя тварин, що призведе до збільшення продуктивності та періоду господарського використання тварин.

Для підвищення рівня рентабельності свинарства, незалежно від їх потужності (невелика свиноферма або агрохолдинг), необхідне впровадження прогресивних технологій на всіх етапах виробництва. Так само для отримання стабільного розведення і зростання худоби необхідно створити відповідні умови її утримання. На щастя, можно придбати обладнання для скотарства на ukrvet.ua, де пропонують масу зручних пристосувань для свиноферми з метою успішного розведення худоби та утримання ферми.

Крім обігрівальних ламп та захисних плафонів на лампи, свиноферму потрібно забезпечити різними додатковими пристосуваннями, з метою гігієнічного та оптимального вирощування свиней.

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