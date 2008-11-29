США побудують мир за допомогою сили - Трамп

США мають намір побудувати мир за допомогою сили, заявив президент США Дональд Трамп під час виступу в парламенті Південної Кореї, передає CNN.

"США під моїм керівництвом перебудовують свої збройні сили і витрачають сотні мільярдів доларів на новітню і кращу військову техніку в усьому світі, яка тільки виробляється на даний момент", - заявив Трамп, слова якого цитує CBS.

Президент США підкреслив, що режим в КНДР марно інтерпретував колишню стриманість США як слабкість.

"Це буде фатальним прорахунком. Це абсолютно інша адміністрація в порівнянні з тим, якими були США в минулому, - запевнив Трамп, - Не треба недооцінювати нас. Не треба випробовувати нас. Ми будемо захищати нашу загальну безпеку, нашу загальне процвітання і нашу свободу" .

Він додав, що "світ не може бути терплячим по відношенню до режиму-ізгоя, який погрожує ядерною зброєю".

"Я хочу миру через силу", - підсумував Трамп.