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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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США побудують мир за допомогою сили - Трамп
США мають намір побудувати мир за допомогою сили, заявив президент США Дональд Трамп під час виступу в парламенті Південної Кореї, передає CNN.
"США під моїм керівництвом перебудовують свої збройні сили і витрачають сотні мільярдів доларів на новітню і кращу військову техніку в усьому світі, яка тільки виробляється на даний момент", - заявив Трамп, слова якого цитує CBS.
Президент США підкреслив, що режим в КНДР марно інтерпретував колишню стриманість США як слабкість.
"Це буде фатальним прорахунком. Це абсолютно інша адміністрація в порівнянні з тим, якими були США в минулому, - запевнив Трамп, - Не треба недооцінювати нас. Не треба випробовувати нас. Ми будемо захищати нашу загальну безпеку, нашу загальне процвітання і нашу свободу" .
Він додав, що "світ не може бути терплячим по відношенню до режиму-ізгоя, який погрожує ядерною зброєю".
"Я хочу миру через силу", - підсумував Трамп.
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