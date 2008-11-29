Німеччина офіційно ввела третю стать

У Німеччині Верховний суд прийняв рішення ввести в книги реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) третю стать. Про це повідомляє Reuters.

Відповідні поправки до законодавства мають бути внесені до 31 грудня 2018 року, щоб графа «стать» не була обмежена лише варіантами "чоловіча" або "жіноча".

З 1 листопада в Німеччині в свідоцтвах про народження графу «стать» вже можна залишити порожньою. Поправки в закон про цивільний стан були прийняті німецьким урядом за рекомендацією ради з етики міністерства внутрішніх справ ще в травні цього року.