Греція поступово виходить з кризи

Дискусії про довгострокову стійкість боргу Греції почнуться після завершення огляду реформ кредиторами країни, заявив грецький прем'єр-міністр Алексіс Ціпрас, пише Reuters.

Ціпрас сказав законодавцям зі своєї лівої партії, що переговори з кредиторами йдуть добре. Раніше уряд заявляв, що переговори з кредиторами з приводу огляду фінансової допомоги будуть завершені до січня.

"Відразу ж після завершення третього раунду очікується, що почнеться дискусія про довгострокову стійкість боргу і (Греція) в кінцевому підсумку вийде з кризи", - сказав він парламентаріям.

Очікується, що програма фінансового порятунку країни на суму до 86 млрд євро закінчиться в серпні 2018 р.

Третій раунд обговорень з кредиторами темпів прийняття реформ, який почався в жовтні, проводився в надзвичайно гарній атмосфері, сказав Ціпрас.

З 2010 р країна отримала три транші міжнародної допомоги, і борг Греції тепер становить 177% від ВВП.

Уряди єврозони обіцяли розглянути питання про полегшення грецького боргового тягаря після завершення програми порятунку і тільки в разі потреби, європейська сторона не взяла на себе будь-яких додаткових зобов'язань.

У вересні Євросоюз заявив, що Греція зробила ще один крок до завершення програми порятунку і зовнішнього економічного нагляду. Рада ЄС підтвердила, що Афіни більше не порушують правила єврозони щодо бюджету.

Це означає припинення "процедури надмірного дефіциту бюджету" для Греції, яку Брюссель почав в 2009 році, оскільки країна зіткнулася з економічними потрясіннями.

"Після багатьох років серйозних труднощів фінанси Греції знаходяться в набагато кращій формі", - заявив Томас Тиністе, міністр фінансів Естонії, яка тимчасово є країною-головою в Раді ЄС.

Рішення, швидше за все, буде сприйнято в Афінах як ще один крок на шляху до нормалізації і виходу Греції з програми фінансової допомоги в серпні 2018 р з повним поверненням до ринкового фінансування.

"Зараз останній рік програми фінансової підтримки, і ми домоглися прогресу, який дозволить Греції знову залучати гроші на фінансових ринках по стійких ставках", - сказав Томас Тиністе.