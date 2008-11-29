Неплатіжні банкноти: НБУ вилучає з обігу 200 і 500 гривень

Департамент грошового обігу повідомляє про вилучення з обігу неплатіжних банкнот номіналами 200 гривень зразка 2007 року і 500 гривень зразка 2006 року, навмисно пошкоджених з метою вчинення кримінального злочину.

Як повідомляє НБУ, всі неплатіжні банкноти складені з шести частин від різних справжніх банкнот (площею менше 55% від первісної площі) і склеєні прозорою клейкою стрічкою. Серійні номери на неплатіжних банкнотах вирізані, передає Мінфін.

"Зазначені неплатіжні банкноти виявлені банками в Івано-Франківській області під час проведення інкасації терміналів самообслуговування", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в департаменті відзначили, що обставини вилучення і характер пошкодження цих банкнот свідчать про шахрайські дії невстановленої особи - говориться про зарахування на рахунки через термінали самообслуговування неплатіжних банкнот.

При цьому платіжні пошкоджені банкноти зловмисник, швидше за все, попередньо обмінює в банках як значно зношені на загальних підставах.

"Зазначені неплатіжні банкноти можуть становити потенційну небезпеку для терміналів з прийому платежів в разі їх неналежного налаштування", - підсумували в НБУ.