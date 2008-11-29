Держборг України і інфляція ростуть

Державний борг України у вересні виріс на $ 470 млн до $ 77 млрд з $ 76,56 млрд у серпні, повідомило в понеділок Міністерство фінансів України. Країна потребує кредитів МВФ для стабільного обслуговування боргів. Тим часом в країні почався новий виток зростання цін.

"Загальна сума державного і гарантованого державою боргу станом на 30 вересня склала $ 77,03 млрд", - відзначає Мінфін України. Державний борг склав $ 65,03 млрд, а гарантований державою борг - $ 12 млрд.

Борговий тягар України зростає з кожним місяцем: в липні держборг був на рівні $ 76,06 млрд, а на кінець грудня 2016 року - на рівні $ 70,97 млрд і виріс з початку поточного року за 9 місяців на $ 6 млрд.

Українська влада з нетерпінням чекає чергового траншу кредиту МВФ, який допоможе поповнити золотовалютні резерви і погасити відсотки за попередніми кредитами.

Зобов'язання Києва перед кредиторами до 2019 року

Україна направляє 4-5% ВВП, або $ 4-5 млрд, щорічно на обслуговування зовнішніх кредитів.

Нацбанк України чекає кредит МВФ в $ 2 млрд в I кварталі 2018 р, якщо Київ виконає всі вимоги фонду. Київ також планує залучити Всесвітній банк для отримання $ 1 млрд і отримати транш в розмірі 600 млн євро від Європейського союзу.

Але у вересні 2017 р Євросоюз висунув Україні ультиматум: не буде 600 млн євро допомоги, якщо Київ не скасує мораторій на експорт необробленої деревини в ЄС. Якщо Україна не зніме заборону на експорт кругляка в ЄС, 600 млн євро - третій транш макрофінансової допомоги - буде втрачено, заявив глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі. "Рішення буде прийнято до кінця цього року, а значить ви повинні отримати гроші на початку 2018 року", - зазначив він.

Нацбанк України вже безпосередньо пов'язує свою грошово-кредитну політику з кредитами МВФ. Правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку відразу з 12,5% до 13,5% річних з 27 жовтня 2017 р. Регулятор заявив, що може знизити ставку після отримання кредитів МВФ і зменшить темпи зростання цін. Споживча інфляція в Україні у вересні 2017 р прискорилася до 16,4% в річному вимірі.

Останній і єдиний кредит від МВФ в 2017 р в розмірі $ 1 млрд Україна отримала 5 квітня з відставанням від графіка. Країна вже отримала чотири транші МВФ на суму $ 17,5 млрд в рамках розширеного фінансування. Але якщо Київ відмовиться від своїх обіцянок, він ризикує втратити доступ до решти $ 9 млрд у кожній програмі.

Перший заступник керуючого директора МВФ Девід Ліптон попередив в недавньому інтерв'ю, що, незважаючи на економічну стабілізацію, Україна може повернутися на ті позиції, на яких вона була три роки тому. Він пояснив, що МВФ більше не стане видавати кредити, якщо Україна не схвалить пенсійні та земельні реформи, а також не поновить приватизацію.

Ліптон попередив про те, що фіскальна стабільність може бути підірвана, враховуючи, що інфляція зростає швидше, ніж заробітна плата. Ще одна важлива проблема - нездатність Києва створити спеціальний антикорупційний суд. Питання про повсюдну корупцію залишається актуальним, незважаючи на роботу Національного бюро по боротьбі з корупцією.