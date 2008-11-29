Дмитрий Леус о кризисе, финансовой грамотности, инвестировании и криптовалюте

Дмитрей Леус известный в широких кругах финансовый эксперт с многолетним опытом ведения бизнеса часто дает интервью на самые разные темы в вопросах экономики. Дмитрий считает, что уровень финансовой грамотности людей в стране все еще не высок. Это касается не только рядовых граждан, но и многих предпринимателей.

О важности финансового образования

В первую очередь международный эксперт в области финансирования считает, что будущее развития экономики страны зависит от развития финансовой грамотность всех ее граждан в целом. Начинать следует с контроля доходов и расходов, чтобы перестать жить "от зарплаты до зарплаты" и начать формировать свой свободный капитал, который в будущем может быть направлен в инвестиционные проекты.

По словам Дмитрия, на мир нужно смотреть шире. Учиться воспринимать сигналы о возможностях входа на рынок, которые то и дело ежедневно появляются. Мысли о доходности и стабильности в какой-то одной области и управления финансами в рамках лишь одного инструмента не принесут ожидаемых дивидендов.

Выживание во время кризиса

Кризис - это время возможностей. Что делать когда компания стремится к разорению во время кризиса? В этой ситуации Дмитрий Леус рекомендует не совершать стандартных ошибок: ведение дел компании без четко описанных процессов, недостаточная квалификация персонала для внедрения необходимых изменений и др. Не следует, для удержания компании на плаву, проводить изменения ради изменений это лишь усугубит ситуацию.

Кризис - это не "гром среди ясного неба", перед кризисом следую неоднократные сигналы оповещающие нас о приближении нового времени. Компания или отдельный профессионал готовый к кризису должен:

иметь план действий на 1-2 года;

четко анализировать информацию поступающую с рынка, для быстрого реагирования на ситуацию;

важно двигаться в разных направления, диверсификация рисков очень важный момент.

Правильное инвестирование

В плане развития инвестиционной грамотности Дмитрий как специалист рекомендует помнить, что в наше время всему можно научиться. Предприниматель это такая же профессия как врач и пожарный, требующая специальной подготовки. Конечно о том как правильно инвестировать вас не научат в университете, этот опыт вы приобретаете сами ценой ваших сбережений, которыми вы будете рисковать каждый день.

Для того чтобы не потерять деньги помните о нескольких правилах:

Ваш инвестиционный капитал должен состоять из свободных средств, которые образуются в следствие превышения вашего уровня доходов над расходами. Ваши решения это ваша ответственность. Инвестор прекрасно понимает куда он вкладывает деньги, этот процесс требует математических расчетов и определенной доли чутья. О чутье - без ощущения, что проект действительно может принести выгоду лучше не вкладывать деньги. Принятие обдуманных решений еще одна важная сторона успешного инвестора. Говорят если в течение 72 часов после возникновения идеи и проведения расчетов вы намерены вложиться в проект, то следует вложиться. Помните так же об отношении рисков к возможноти получить доход. Если вам обещают высокий процент доходности, то и риски будут высокими. У вас должна быть своя инвестиционная стратегия.

Криптовалюта - плохо или хорошо?

Мнение Дмитрия насчет криптовалюты однозначно. Он считает, что деньги не могут быть анонимными, так как это ведет к развитию преступной экономики. Второй недостаток заключается в отсутствии управления над движением средств и если вы ошиблись с платежом, то ваши деньги уже не вернуть. Самым большим минусом эксперт считает то, что криптовалюты ничем не подкреплены. Это лишь набор цифр в памяти компьютера, в то время как реальные деньги вы всегда можете потрогать руками и практически моментально снять со счета в банке.