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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Дмитрий Леус о кризисе, финансовой грамотности, инвестировании и криптовалюте
Дмитрей Леус известный в широких кругах финансовый эксперт с многолетним опытом ведения бизнеса часто дает интервью на самые разные темы в вопросах экономики. Дмитрий считает, что уровень финансовой грамотности людей в стране все еще не высок. Это касается не только рядовых граждан, но и многих предпринимателей.
О важности финансового образования
В первую очередь международный эксперт в области финансирования считает, что будущее развития экономики страны зависит от развития финансовой грамотность всех ее граждан в целом. Начинать следует с контроля доходов и расходов, чтобы перестать жить "от зарплаты до зарплаты" и начать формировать свой свободный капитал, который в будущем может быть направлен в инвестиционные проекты.
По словам Дмитрия, на мир нужно смотреть шире. Учиться воспринимать сигналы о возможностях входа на рынок, которые то и дело ежедневно появляются. Мысли о доходности и стабильности в какой-то одной области и управления финансами в рамках лишь одного инструмента не принесут ожидаемых дивидендов.
Выживание во время кризиса
Кризис - это время возможностей. Что делать когда компания стремится к разорению во время кризиса? В этой ситуации Дмитрий Леус рекомендует не совершать стандартных ошибок: ведение дел компании без четко описанных процессов, недостаточная квалификация персонала для внедрения необходимых изменений и др. Не следует, для удержания компании на плаву, проводить изменения ради изменений это лишь усугубит ситуацию.
Кризис - это не "гром среди ясного неба", перед кризисом следую неоднократные сигналы оповещающие нас о приближении нового времени. Компания или отдельный профессионал готовый к кризису должен:
Правильное инвестирование
В плане развития инвестиционной грамотности Дмитрий как специалист рекомендует помнить, что в наше время всему можно научиться. Предприниматель это такая же профессия как врач и пожарный, требующая специальной подготовки. Конечно о том как правильно инвестировать вас не научат в университете, этот опыт вы приобретаете сами ценой ваших сбережений, которыми вы будете рисковать каждый день.
Для того чтобы не потерять деньги помните о нескольких правилах:
Криптовалюта - плохо или хорошо?
Мнение Дмитрия насчет криптовалюты однозначно. Он считает, что деньги не могут быть анонимными, так как это ведет к развитию преступной экономики. Второй недостаток заключается в отсутствии управления над движением средств и если вы ошиблись с платежом, то ваши деньги уже не вернуть. Самым большим минусом эксперт считает то, что криптовалюты ничем не подкреплены. Это лишь набор цифр в памяти компьютера, в то время как реальные деньги вы всегда можете потрогать руками и практически моментально снять со счета в банке.
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