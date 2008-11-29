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Коли слід звертатись до дерматолога

Дерматолог – лікар, який спеціалізується на захворюваннях шкірних покривів, викликаних гормональними розладами в організмі, бактеріями, інфекціями, грибком або іншими збудниками. Кваліфікований лікар-дерматолог https://doc.guru/kiev/doctors/dermatolog безпосередньо сам проводить огляд пацієнта, призначає аналізи, дослідження для постановки діагнозу, а за їх результатами призначає ефективне лікування.

Типи захворювань, на яких спеціалізується дерматолог

Лікар дерматолог спеціалізується на хворобах, які пошкоджують шкірні покриви. Всі вони класифікуються на види, в залежності від збудника хвороби, ознак і симптомів захворювання.

Запальні хвороби, спровоковані грибкових збудником:

  • мікроспорія;
  • трихофітія;
  • епідермофітія;
  • кандидоз.

Хвороби, викликані вірусом:

  • Герпес.
  • Рожевий лишай.
  • Оперізувальний лишай.
  • Вірус папіломи людини.

До інших дерматологічних хвороб відносяться:

  • Псоріаз.
  • Вугрової висип.
  • Імпетиго.
  • Екзема, дерматит, нейродерміт та інші хвороби, викликані алергією.
  • Себорея.
  • Нематод, короста.
  • Захворювання шкіри, викликані хворобою внутрішніх органів.
  • Родимки, бородавки.
  • Сифіліс
  • Гонорея.
  • Токсидермія.
  • Рак шкіри.

Коли варто звертатися до дерматолога

Консультація дерматолога необхідна при виявленні таких ознак:

  • Поява різного роду висипань на шкірі, незалежно від природи їх походження, кольору і інших характеристик.
  • Виникнення великої кількості родимок або бородавок, зміна кольору і розмірів новоутворень.
  • Поява фурункулів, гнійників.
  • Надмірна сухість або лущення на окремих ділянках шкіри, прояви сверблячки.
  • Вугрі (може бути викликана гормональною перебудовою в підлітковому віці або іншими факторами).
  • Різке збільшення кількості прищів, жировиків на певних ділянках шкірних покривів.
  • Алергічні подразнення шкіри.
  • Виникнення набряклості шкірних покривів.

Часто шкірні захворювання можуть стати наслідком хвороби внутрішніх органів. В такому випадку не варто відкладати візит до лікаря в довгий ящик, а негайно звернутися в медичний заклад для здачі аналізів, проведення діагностики. Це допоможе підтвердити діагноз і вибрати найбільш оптимальне лікування основного захворювання і проблем з шкірою. Прийом дерматолога не займе багато часу, але дозволить зберегти здоров'я і красу шкіри і волосся.

Основні види діагностики, які використовують дерматолог

Для правильної постановки діагнозу лікар дерматолог проводить ретельний огляд шкірних покривів, часто для цього використовується спеціальне збільшувальне скло. Щоб визначити джерело хвороби і вибрати правильне лікування призначається ряд аналізів та діагностичних досліджень:

  • Загальний аналіз крові і сечі.
  • Аналізи для виявлення алергенів.
  • Взяття проби на виявлення збудників таких захворювань, як герпес, сифіліс, кір, всі види гепатитів.
  • Зіскрібки з шкіри і волосся для виявлення грибка або кліща.
  • Мікроскопія – взяття проби шкіри для визначення таких захворювань, як короста, мікоз та ін.
  • Цитологія – мікроскопічне дослідження клітин шкіри для виявлення ряду хвороб, наприклад, вірусу папіломи, базаліоми, раку шкіри.
  • Гістологія – вивчення пошкоджених клітин шкіри для постановки діагнозу і визначення джерела хвороби.
  • Для діагностики аутоімунних хвороб, що вражають шкірні покриви проводиться иммунофлюоресцентное дослідження.
  • Полімеразна ланцюгова реакція – дослідження клітин на молекулярному рівні, яке допомагає виявити наявність інфекційного захворювання.

Поради дерматолога

Шкіра, стан волосся і нігтів відіграє велику роль у формуванні першої думки про людину при зустрічі. Вкрай важливо завжди підтримувати шкірні покриви в хорошому стан, допомогти в цьому здатні нехитрі поради дерматолога:

  • Зволоження – головний фактор, який допомагає зберегти свіжість і молодість шкіри, її еластичність і пружність. Не потрібно витрачати божевільні гроші на дорогі креми і лосьйони з незрозумілих складів, підійдуть прості варіанти, з вмістом натуральних компонентів і гліцерину.
  • Спокій. Стрес, нервові ситуації негативно позначаються на стані шкіри, сприяючи її передчасного старіння, викликають мімічних зморшок, тому варто максимально уникати нервових напружень.
  • Правильне харчування – зловживання смаженої, Правильне питаниесоленой, копченої їжею негативно позначається на стані шкіри, впливаючи на неї зсередини. Підтримувати шкірні покриви в хорошому стані допоможе вживання продуктів, багатих вітамінами і мікроелементами.
  • Захист від ультрафіолетових променів, які особливо агресивні влітку в період з 11 ранку до 16,00 вечора. Зловживання ультрафіолетом негативно позначається на стані шкіри, тому варто знизити час перебування на сонці або використовувати крем з високим ступенем захисту.

При найменших проявах шкірних захворювань без зволікання слід звернутися до дерматолога за консультацією, пройти дослідження і почати лікування, поки воно не переросло в хронічну форму або не спровокувало розвиток загострення.

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