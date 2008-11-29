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Коли слід звертатись до дерматолога
Дерматолог – лікар, який спеціалізується на захворюваннях шкірних покривів, викликаних гормональними розладами в організмі, бактеріями, інфекціями, грибком або іншими збудниками. Кваліфікований лікар-дерматолог https://doc.guru/kiev/doctors/dermatolog безпосередньо сам проводить огляд пацієнта, призначає аналізи, дослідження для постановки діагнозу, а за їх результатами призначає ефективне лікування.
Типи захворювань, на яких спеціалізується дерматолог
Лікар дерматолог спеціалізується на хворобах, які пошкоджують шкірні покриви. Всі вони класифікуються на види, в залежності від збудника хвороби, ознак і симптомів захворювання.
Запальні хвороби, спровоковані грибкових збудником:
- мікроспорія;
- трихофітія;
- епідермофітія;
- кандидоз.
Хвороби, викликані вірусом:
- Герпес.
- Рожевий лишай.
- Оперізувальний лишай.
- Вірус папіломи людини.
До інших дерматологічних хвороб відносяться:
- Псоріаз.
- Вугрової висип.
- Імпетиго.
- Екзема, дерматит, нейродерміт та інші хвороби, викликані алергією.
- Себорея.
- Нематод, короста.
- Захворювання шкіри, викликані хворобою внутрішніх органів.
- Родимки, бородавки.
- Сифіліс
- Гонорея.
- Токсидермія.
- Рак шкіри.
Коли варто звертатися до дерматолога
Консультація дерматолога необхідна при виявленні таких ознак:
- Поява різного роду висипань на шкірі, незалежно від природи їх походження, кольору і інших характеристик.
- Виникнення великої кількості родимок або бородавок, зміна кольору і розмірів новоутворень.
- Поява фурункулів, гнійників.
- Надмірна сухість або лущення на окремих ділянках шкіри, прояви сверблячки.
- Вугрі (може бути викликана гормональною перебудовою в підлітковому віці або іншими факторами).
- Різке збільшення кількості прищів, жировиків на певних ділянках шкірних покривів.
- Алергічні подразнення шкіри.
- Виникнення набряклості шкірних покривів.
Часто шкірні захворювання можуть стати наслідком хвороби внутрішніх органів. В такому випадку не варто відкладати візит до лікаря в довгий ящик, а негайно звернутися в медичний заклад для здачі аналізів, проведення діагностики. Це допоможе підтвердити діагноз і вибрати найбільш оптимальне лікування основного захворювання і проблем з шкірою. Прийом дерматолога не займе багато часу, але дозволить зберегти здоров'я і красу шкіри і волосся.
Основні види діагностики, які використовують дерматолог
Для правильної постановки діагнозу лікар дерматолог проводить ретельний огляд шкірних покривів, часто для цього використовується спеціальне збільшувальне скло. Щоб визначити джерело хвороби і вибрати правильне лікування призначається ряд аналізів та діагностичних досліджень:
- Загальний аналіз крові і сечі.
- Аналізи для виявлення алергенів.
- Взяття проби на виявлення збудників таких захворювань, як герпес, сифіліс, кір, всі види гепатитів.
- Зіскрібки з шкіри і волосся для виявлення грибка або кліща.
- Мікроскопія – взяття проби шкіри для визначення таких захворювань, як короста, мікоз та ін.
- Цитологія – мікроскопічне дослідження клітин шкіри для виявлення ряду хвороб, наприклад, вірусу папіломи, базаліоми, раку шкіри.
- Гістологія – вивчення пошкоджених клітин шкіри для постановки діагнозу і визначення джерела хвороби.
- Для діагностики аутоімунних хвороб, що вражають шкірні покриви проводиться иммунофлюоресцентное дослідження.
- Полімеразна ланцюгова реакція – дослідження клітин на молекулярному рівні, яке допомагає виявити наявність інфекційного захворювання.
Поради дерматолога
Шкіра, стан волосся і нігтів відіграє велику роль у формуванні першої думки про людину при зустрічі. Вкрай важливо завжди підтримувати шкірні покриви в хорошому стан, допомогти в цьому здатні нехитрі поради дерматолога:
- Зволоження – головний фактор, який допомагає зберегти свіжість і молодість шкіри, її еластичність і пружність. Не потрібно витрачати божевільні гроші на дорогі креми і лосьйони з незрозумілих складів, підійдуть прості варіанти, з вмістом натуральних компонентів і гліцерину.
- Спокій. Стрес, нервові ситуації негативно позначаються на стані шкіри, сприяючи її передчасного старіння, викликають мімічних зморшок, тому варто максимально уникати нервових напружень.
- Правильне харчування – зловживання смаженої, Правильне питаниесоленой, копченої їжею негативно позначається на стані шкіри, впливаючи на неї зсередини. Підтримувати шкірні покриви в хорошому стані допоможе вживання продуктів, багатих вітамінами і мікроелементами.
- Захист від ультрафіолетових променів, які особливо агресивні влітку в період з 11 ранку до 16,00 вечора. Зловживання ультрафіолетом негативно позначається на стані шкіри, тому варто знизити час перебування на сонці або використовувати крем з високим ступенем захисту.
При найменших проявах шкірних захворювань без зволікання слід звернутися до дерматолога за консультацією, пройти дослідження і почати лікування, поки воно не переросло в хронічну форму або не спровокувало розвиток загострення.
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