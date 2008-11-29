Коли слід звертатись до дерматолога

Дерматолог – лікар, який спеціалізується на захворюваннях шкірних покривів, викликаних гормональними розладами в організмі, бактеріями, інфекціями, грибком або іншими збудниками. Кваліфікований лікар-дерматолог https://doc.guru/kiev/doctors/dermatolog безпосередньо сам проводить огляд пацієнта, призначає аналізи, дослідження для постановки діагнозу, а за їх результатами призначає ефективне лікування.

Типи захворювань, на яких спеціалізується дерматолог

Лікар дерматолог спеціалізується на хворобах, які пошкоджують шкірні покриви. Всі вони класифікуються на види, в залежності від збудника хвороби, ознак і симптомів захворювання.

Запальні хвороби, спровоковані грибкових збудником:

мікроспорія;

трихофітія;

епідермофітія;

кандидоз.

Хвороби, викликані вірусом:

Герпес.

Рожевий лишай.

Оперізувальний лишай.

Вірус папіломи людини.

До інших дерматологічних хвороб відносяться:

Псоріаз.

Вугрової висип.

Імпетиго.

Екзема, дерматит, нейродерміт та інші хвороби, викликані алергією.

Себорея.

Нематод, короста.

Захворювання шкіри, викликані хворобою внутрішніх органів.

Родимки, бородавки.

Сифіліс

Гонорея.

Токсидермія.

Рак шкіри.

Коли варто звертатися до дерматолога

Консультація дерматолога необхідна при виявленні таких ознак:

Поява різного роду висипань на шкірі, незалежно від природи їх походження, кольору і інших характеристик.

Виникнення великої кількості родимок або бородавок, зміна кольору і розмірів новоутворень.

Поява фурункулів, гнійників.

Надмірна сухість або лущення на окремих ділянках шкіри, прояви сверблячки.

Вугрі (може бути викликана гормональною перебудовою в підлітковому віці або іншими факторами).

Різке збільшення кількості прищів, жировиків на певних ділянках шкірних покривів.

Алергічні подразнення шкіри.

Виникнення набряклості шкірних покривів.

Часто шкірні захворювання можуть стати наслідком хвороби внутрішніх органів. В такому випадку не варто відкладати візит до лікаря в довгий ящик, а негайно звернутися в медичний заклад для здачі аналізів, проведення діагностики. Це допоможе підтвердити діагноз і вибрати найбільш оптимальне лікування основного захворювання і проблем з шкірою. Прийом дерматолога не займе багато часу, але дозволить зберегти здоров'я і красу шкіри і волосся.

Основні види діагностики, які використовують дерматолог

Для правильної постановки діагнозу лікар дерматолог проводить ретельний огляд шкірних покривів, часто для цього використовується спеціальне збільшувальне скло. Щоб визначити джерело хвороби і вибрати правильне лікування призначається ряд аналізів та діагностичних досліджень:

Загальний аналіз крові і сечі.

Аналізи для виявлення алергенів.

Взяття проби на виявлення збудників таких захворювань, як герпес, сифіліс, кір, всі види гепатитів.

Зіскрібки з шкіри і волосся для виявлення грибка або кліща.

Мікроскопія – взяття проби шкіри для визначення таких захворювань, як короста, мікоз та ін.

Цитологія – мікроскопічне дослідження клітин шкіри для виявлення ряду хвороб, наприклад, вірусу папіломи, базаліоми, раку шкіри.

Гістологія – вивчення пошкоджених клітин шкіри для постановки діагнозу і визначення джерела хвороби.

Для діагностики аутоімунних хвороб, що вражають шкірні покриви проводиться иммунофлюоресцентное дослідження.

Полімеразна ланцюгова реакція – дослідження клітин на молекулярному рівні, яке допомагає виявити наявність інфекційного захворювання.

Поради дерматолога

Шкіра, стан волосся і нігтів відіграє велику роль у формуванні першої думки про людину при зустрічі. Вкрай важливо завжди підтримувати шкірні покриви в хорошому стан, допомогти в цьому здатні нехитрі поради дерматолога:

Зволоження – головний фактор, який допомагає зберегти свіжість і молодість шкіри, її еластичність і пружність. Не потрібно витрачати божевільні гроші на дорогі креми і лосьйони з незрозумілих складів, підійдуть прості варіанти, з вмістом натуральних компонентів і гліцерину.

Спокій. Стрес, нервові ситуації негативно позначаються на стані шкіри, сприяючи її передчасного старіння, викликають мімічних зморшок, тому варто максимально уникати нервових напружень.

Правильне харчування – зловживання смаженої, Правильне питаниесоленой, копченої їжею негативно позначається на стані шкіри, впливаючи на неї зсередини. Підтримувати шкірні покриви в хорошому стані допоможе вживання продуктів, багатих вітамінами і мікроелементами.

Захист від ультрафіолетових променів, які особливо агресивні влітку в період з 11 ранку до 16,00 вечора. Зловживання ультрафіолетом негативно позначається на стані шкіри, тому варто знизити час перебування на сонці або використовувати крем з високим ступенем захисту.

При найменших проявах шкірних захворювань без зволікання слід звернутися до дерматолога за консультацією, пройти дослідження і почати лікування, поки воно не переросло в хронічну форму або не спровокувало розвиток загострення.