Монетизація субсидій в Україні запрацює з 1 січня 2018 року

Метою цих змін є перехід на прозорі та своєчасні розрахунки "живими" грошима за субсидіями між державою і виконавцями послуг.

З ініціативи Міністерства фінансів 8 листопада уряд ухвалив рішення про введення в Україні монетизації субсидій з 1 січня 2018 року. Відповідний проект Постанови КМУ був розроблений Мінфіном, обговорено з усіма зацікавленими сторонами і підтриманий експертами.

Зокрема, Мінфін розробив комплексний підхід до реформування системи розрахунків по субсидіях, який буде складатися з трьох етапів:

1. Монетизація розрахунків по субсидіях на рівні підприємств-надавачів послуг.

2. Підготовка системи до здійснення монетизації субсидій на рівні домогосподарств (створення необхідної інфраструктури, створення єдиного реєстру та бази даних субсідіантів і їх верифікація і т. п).

3. Монетизація субсидій на рівні домогосподарств.

Зараз урядом прийнято рішення про початок першого етапу, який введе монетизацію субсидій на рівні постачальників послуг з 1 січня 2018 року.

Метою цих змін є перехід на прозорі та своєчасні розрахунки "живими" коштами за субсидіями між державою і виконавцями послуг.

Чому це важливо?

Монетизація субсидій передбачає ряд нововведень в розрахунках за субсидіями:

розрахунок прямо з Казначейства без будь-яких протоколів;

чіткі терміни проведення розрахунків по субсидіях (до 24 числа);

самостійний вибір виконавцями послуг постачальника енергоносіїв і розрахунок "живими" коштами від субсидій;

прозоре нарахування субсидій за фактичні обсяги споживання послуг.

В уряді зазначають, що прийняте рішення є першим і важливим кроком комплексного реформування всієї системи розрахунків за житлово-комунальні послуги. Крім того, такий підхід до реформування системи субсидій є вимогою МВФ, Світового банку, ЄС та ЄБРР.

"Ми значно полегшуємо систему розрахунків для учасників процесу монетизації і забезпечуємо рівні умови для всіх учасників при розрахунку за фактично спожиті послуги в частині житлових субсидій. Це робить систему більш прозорою, виключає можливості ручного втручання в розрахунки по субсидіях і усуває будь-які зловживання з виплати субсидій" , - зазначив міністр фінансів Олександр Данилюк.