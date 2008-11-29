До чого призведе сварка України та Польщі

У польсько-українських відносинах - новий виток напруженості. ЗМІ пишуть про сварку президента Порошенко і неформального польського лідера, глави правлячої партії Ярослава Качинського через Бандеру і УПА. Нібито польський політик, який загинув, брат якого підтримував Україну, звинуватив Київ у «хамській невдячності». А в Польщі тим часом почастішали випадки побиття українців на національному ґрунті.

Нападають на українців

У Гданську, на півночі країни, вже другий раз за останні три місяці нападають на наших заробітчан. Нещодавно жорстоко побили 24-річного українця, який працює в місцевому барі. Як повідомила Gazeta Wyborcza, хлопець викликав лють у польських відвідувачів, попросивши їх залишити приміщення, коли бар закривався, а коли ті почули, звідки він приїхав, почали бити зі словами: «А знаєш, що твій дід зробив з моєю бабусею?».

В кінці травня під тим же Гданськом група поляків відбила нирки заробітчанам з України. Кілька десятків місцевих жителів на підпитку з бейсбольними бітами, палицями і «трояндочками» з пляшок атакувала будинок з українськими заробітчанами. Поляки вигукували мати з ксенофобськими посиланнями «П **** в Україну», «Польща для поляків!», «Додому, курва!» І взагалі погрожували вбити. Мовляв, ті відбирають у поляків робочі місця, повідомляє «Газета Виборча».

У минулому році під Варшавою також побили українських заробітчан, нібито за те, що ті приставали до місцевих дівчат. А в січні цього року в Жешуві п'ятеро молодих поляків зупинили українських студентів з питанням, чий місто Львів. Коли у відповідь почули «український» - накинулися з кулаками і криками «бандерівці».

ЗМІ дізналися про сварку Качинського і Порошенко через УПА

Крім нападів на українців, в цьому році також зносили пам'ятник УПА в Польщі, відзначали 74-ту річницю Волинської трагедії, яку на держрівні визнали геноцидом польського народу і з новою силою підняли питання про «бандерівців».

Про те, що з Бандерою українці не увійдуть до Європи, прямо заявляють польські політики на вищому рівні.

«Ми не можемо роками погоджуватися з формуванням в Україні культу людей, які по відношенню до поляків дійшли до геноциду. Я ясно сказав президенту Порошенко, що з Бандерою вони в Європу не увійдуть », - був відвертим Ярослав Качинський в інтерв'ю для тижневика Do Rzeczy.

У той же час в Україні навесні обстріляли з гранатомета польське консульство у Луцьку, поляки назвали це терактом.

Чому міцніють антиукраїнські настрої

Експерти впевнені: відносини з сусідами загострюються на тлі політичних маневрів в обох країнах, і прогнозують подальшу напруженість.

«Зростанню напруженості сприяє підйом націоналістичних настроїв, з яким підіграють владі заради електоральних дивідендів. Це відбувається як в Україні, так і в Польщі після перемоги консервативної партії Ярослава Качинського », - говорить експерт-міжнародник Ігор Кушнір.

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Польський журналіст Єжи Кутковський додає, що Качинський - націоналіст і противник «бандерівщини», а почастішалі інциденти з польськими націоналістами відбуваються з німої згоди влади. Качинський прямо говорить про свою позицію.

За словами Кутковського, частина польського суспільства солідарна з такою думкою. «Кожен марш і назва вулиці в честь Бандери підсилюють антиукраїнські настрої», - говорить експерт. Він, втім, упевнений, що його країні невигідно сваритися з Україною: «У Польщі навчаються і працюють близько мільйона українців, а оскільки польські робочі їдуть в багатші західні країни, замінити їх нікому».

Наші заробітчани скаржаться і на напади і інциденти. «Радикали можуть напасти, просто почувши українську мову. Хоча рядові поляки добре до нас ставляться », - поскаржилася нам львів'янка Ольга Сема, яка працює в польському Лодзі. Польські експерти звинувачують в радикалізації сторону правих поглядів по всьому ЄС. «Всюди націоналісти і популісти піднімають голови», - говорить режисер Марчін Войцеховський.