НАСА запускає в космос ультрафіолет

На сьогоднішній день, 30 жовтня 2017 року, заплановано запуск ракети-носія Black Brant IX. Старт відбудеться з військового полігону White Sands Missile Range в Нью-Мексико, США. Так почнеться експеримент DEUCE з вивчення ультрафіолетового випромінювання яскравих зірок.

Нагадаємо, що атмосфера планети надійно захищає нас від космічного ультрафіолету. Тільки Сонце в силу своєї близькості до Землі трохи "продавлює" цю броню, і то лише в самому м'якому діапазоні, близькому до видимого світла і забезпечує нам гарну засмагу.

Це гарна новина для всіх, хто не хоче страждати онкологічними захворюваннями, і погана - для астрономів. На Землі немає сенсу будувати ультрафіолетові телескопи. Те ж саме, втім, можна сказати про гамма і рентгенівські інструменти. З поверхні рідної планети астрономи спостерігають за космосом лише у видимому світлі, радіохвилях і трохи в ближньому інфрачервоному діапазоні. Всі інші інструменти доводиться виносити в космос.

Ультрафіолетові телескопи на орбіті є. Але у астрономів, як завжди, завдань набагато більше, ніж інструментів. Зокрема, ніхто ще не намагався точно виміряти інтенсивність ультрафіолетового випромінювання зірок (якщо не говорити про Сонце).

Це складне завдання, адже ультрафіолетові кванти ефективно поглинаються міжзоряним воднем. Оцінивши доступні технології, фахівці знайшли тільки дві зірки, для яких такі спостереження можливі. Це бета Великого Пса (МІРЦ) і епсилон все того ж Великого Пса (Адара).

Ці яскраві біло-блакитні гіганти випромінюють приблизно в 20 тисяч разів більше енергії, ніж Сонце. До того ж частка ультрафіолету в їх випромінюванні вище, тому що поверхня цих зірок дуже гаряча. Вона має температуру 23 тисячі градусів, в той час як у Сонця - всього 6 тисяч градусів. Нарешті, вони розташовані відносно близько до Землі (Адара на відстані 400 світлових років, МІРЦ - 500). Тому випущений ними ультрафіолет не встигає повністю поглинутися в міжзоряному газі.

Мета сьогоднішнього запуску - спостереження Мірцама, вивчення Адари заплановано на грудень 2018 року.

Мова, втім, поки не йде про виведення на орбіту нового повноцінного телескопа. Місія триватиме лише 15 хвилин, протягом яких ультрафіолетовий датчик (найбільший із ти, які запускалися в космос приладів подібного типу) буде ловити кванти випромінювання. Але навіть такий короткочасний політ, як сподіваються вчені, зможе дати відповіді на питання, які давно цікавлять астрономів.

Давно відомо, що міжзоряний простір заповнений величезними масами іонізованого газу. А ось про сили, відірвавши електрони від атомів і перетворити їх на іони, ведуться суперечки. Ясно, що ультрафіолетове випромінювання гарячих гігантів вносить вагомий вклад в цей процес. Але чи тільки в ньому справа, чи іонізація газу визначається ще якимись факторами? Цю загадку і покликаний розгадати сьогоднішній запуск.

Крім суто наукових завдань, у місії є ще одне призначення. Вона стане прелюдією до вивведення на орбіту повноцінного інструменту. Інженери NASA випробують працездатність технологій в такому відносно дешевому експерименті, щоб вони вже точно спрацювали як потрібно в майбутніх орбітальних обсерваторіях.