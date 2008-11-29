«Гра престолів» по-арабськи: нова війна і король?

Саудівська Аравія заявила про себе, як про жертву зовнішньої шиїтської змови після руйнівних вихідних. Але це було очікувано.

Ракетний удар з Ємену, загибель двох принців і інших високопоставлених чиновників це все за 24 години і агресивне переслідування інакомислення в королівській родині, в результаті якого близько десятка принців були поміщені під домашній арешт, - все це дуже схоже на масштабну зачистку.

Al Jazeera зазначає, що в цій саудівської версії "Гри престолів" 32-річний Мухаммед бін Салман показує, що він готовий поставити весь регіон в небезпечне становище заради того, щоб носити королівський титул.

Перші ознаки прийдешньої «бурі» в Саудівській Аравії з'явилися ще кілька місяців тому, так як принц Мухаммед почав активно концентрувати владу в своїх руках. У вересні влада Саудівської Аравії затримали понад 30 осіб, приблизно половина з них - священнослужителі. Кампанія вийшла за рамки багатьох обмежень уряду, які встановлювалися в рамках цілеспрямованого і інтенсивного спостереження за повідомленнями в соціальних мережах. Невідомо, чи були пред'явлені які-небудь звинувачення.

Деякі принци з того моменту перебували під домашнім арештом, оскільки їм заборонили виїжджати за кордон. Заборона стосується в тому числі і брата короля Салмана. Сам король Салман часом здається не здатним діяти або виступати на публічних або урядових заходах і потребує допомоги. Принц Мухаммед став фактичним правителем. The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела повідомляла, що йдуть приготування до дострокової відставки короля.

Зараз здається, що Мухаммед підійшов впритул до того, щоб стати королем, а усунення дисидентів зараз йому необхідно, щоб ніхто не міг перешкодити йому в цьому прагненні.

Саудівська Аравія вже давно звинувачує Іран в тому, що він спеціально провокує напруженість в регіоні, але заяву міністра Саудівської Аравії про те, що Ліван "оголосив війну" проти королівства, дійсно є історичним нововведенням.

Але, мабуть, найбільша проблема полягає в тому, що така заява свідчить про можливу серйозну кризу не тільки в самій Саудівській Аравії, а й у всьому регіоні, так як поширюватися він може швидко.

Американський економіст Нассім Талеб, вірно спрогнозував економічну кризу 2008 р референдум з питання Brexit, президентські вибори в США і ряд інших подій, зазначає, що заява Ер-Ріяда більше схоже на повну дурість: "Або ЗМІ дурні, або правителі Саудівської Аравії дурні , або і ті й інші. Ліван офіційно не оголошував війну, і у них немає спільного кордону ".

Міністр у справах Саудівської Аравії Тамер аль-Сабхан розповів телеканалу Al-Arabiya, що акти "агресії" "Хезболли" вважаються "актами декларації війни проти Саудівської Аравії Ліваном і Ліванської партією диявола".

Ця заява послідувала за атакою єменських повстанців-хусит в суботу, які запустили ракети по цілі в Саудівській Аравії. Дальність польоту ракети складає 750 км, але її вдалося збити. Хоча уламки впали в районі столичного аеропорту, жертв і руйнувань вдалося уникнути.

Міністр у справах Саудівської Аравії Тамер аль-Сабхан розповів телеканалу Al-Arabiya, що акти "агресії" "Хезболли" вважаються "актами декларації війни проти Саудівської Аравії Ліваном і Ліванської партією диявола".

Ця заява послідувала за атакою єменських повстанців-хусит в суботу, які запустили ракети по цілі в Саудівській Аравії. Дальність польоту ракети складає 750 км, але її вдалося збити. Хоча уламки впали в районі столичного аеропорту, жертв і руйнувань вдалося уникнути.

Війна в Ємені коштувала економіці Саудівської Аравії сотень мільйонів доларів, вона була розпочата наслідним принцом Моххамедом Бін Салманом, щоб відновити законний уряд і поставити Іран під контроль, але не увінчалася успіхом. З іншого боку, тисячі жертв невинного населення і мільйони біженців допомогли Тегерану стати захисником пригноблених на Близькому Сході.

Тому подібна ситуація могла підштовхнути молодого принца до ще більш безрозсудної і руйнівної кампанії.

Заява про те, що Ліван оголосив війну Саудівській Аравії, явно абсурдно, але вона обумовлена сильним і глибоко вкоріненим страхом, оскільки "Хезболла" вже перейшла в стадію квазідержави, яка завоювала повагу ліванців і арабів по всьому регіону.

Цей страх перед "Хезболла" і її все більш широке визнання і легітимність в ліванських державних установах, які також останнім часом посилюють ізраїльську риторику і войовничість, зіграли на руку Саудівській Аравії.

З іншого боку, страхи Саудівської Аравії та Ізраїлю обґрунтовані, так як Іран дійсно став грати занадто серйозну роль в Лівані, в тому числі через "Хезболлу", шиїтські громади і Корпус вартових ісламської революції, і якщо раніше цей вплив був тільки військовим, то зараз він став політичним і навіть соціальним.

Відставку Харірі необхідно пов'язувати з арештом кількох принців і багатих саудитів, а також високопоставлених чиновників. Деякі із заарештованих є синами покійного короля Абдулли. Один з них був главою саудівської Національної гвардії.

Тому арешти в Саудівській Аравії, відставка прем'єр-міністра Харірі і спроба удару з Ємену по Ер-Ріяду матимуть широкі наслідки не тільки в Саудівській Аравії, але і в регіоні і за його межами.

І в той момент, коли Ізраїль почав масштабні військові навчання, а принц Моххамед продовжує шлях до повної консолідації влади, все виразніше стають зрозумілі плани Тель-Авіва і Ер-Ріяда.

Не секрет, що війна в Сирії і супутні проблеми змусили старих ворогів встати на прагматичний шлях негласного співробітництва, оскільки обидва, схоже, поставили собі за мету руйнування "шиїтського півмісяця".

Тому мало хто був шокований, коли ізраїльські ЗМІ повідомили на початку вересня, що бін Салман, можливо, зробив таємний візит до Ізраїлю, незважаючи на те що королівство не визнає єврейську державу і обидві сторони не мають дипломатичних відносин.

Таким чином, Ліван знову опинився в перехресті ще однієї війни між Ізраїлем і "Хезболлою", але в цьому випадку ще однією стороною конфлікту може стати Саудівська Аравія. При цьому заяви і дії Ер-Ріяда, безумовно, ставлять регіон ще на крок ближче до війни, яка стає все більш реальною.

Судячи з усього, сирійська війна помітно зміцнила "Хезболлу", сили якої воювали на боці військ Башара Асада, а не послабила її, і це викликає побоювання в деяких країнах.

Тому Ізраїль і Саудівська Аравія використовують зараз можливість, для того щоб максимально комфортно почати війну і отримати підтримку від союзників, в першу чергу від США. І якщо взяти до уваги останній твіт Трампа, схвалення Вашингтона вже отримано.

Він написав, що впевнений в діях короля Саудівської Аравії Салмана і наслідного принца Мухаммеда: вони знають, що роблять.

Є про що турбуватися, так як події останніх днів можуть принести світові не тільки нового короля, а й нову війну, яка додасть напруженості на Близькому Сході.