Українські «блакитні берети» змінять колір

Українські ВДВ вирішили змінити традиційні блакитні берети на темно-бордові або "кольору крові, пролитої за суверенітет країни", саме так пише прес-служба високомобільних десантних військ Незалежної України.

Командування ВДВ уточнило, що темно-бордові головні убори носять десантники і країн НАТО, і ще 40 держав. Крім того, перший підрозділ військових парашутистів було створено в Великобританії. Від інших військовослужбовців їх відрізняли саме берети кольору maroon. А пізніше англійці дозволили використовувати темно-бордовий і американським колегам. Правда, тут варто зробити застереження, що американські десантники можуть надягати берети різних кольорів. Так, військовослужбовці сотої дивізії носять чорний, а вісімнадцятого корпусу - -червоні.

Не забули українські військові і про Росію. Десантники з Незалежної заявили, що небесно-блакитний - це символ міжнародних миротворчих сил. А берети цього кольору носять тільки ВДВ 7 країн, таких як Казахстан, Вірменія, Киргизія, Білорусія.

До речі, спочатку в Радянському Союзі десантники носили малинові берети. Але в 1967 році заступник командувача ВДВ Іван Лисов запропонував змінити їх на блакитні. Василь Маргелов, який тоді керував ще "малиновими беретами", схвалив цю ідею.