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Преимущества кроссовок Adidas Terrex
История бренда «Адидас» берет свое начало с 1924 года. С этого момента компания является производителем обуви, одежды и остальной экипировки для спорта.
Сегодня бренд немецких производителей является одним из самых сильных игроков на мировом рынке спортивной одежды и обуви. Ради продвижения своей продукции компания создала специальный отдел Adidas Outdoor, задача которого состоит в создании нового товара, опираясь на имеющийся опыт. Такую практику компания стала проводить еще в 1970-х гг., когда на Эверест в обуви с тремя полосками взошел альпинист Райнхольд Месснер. В обуви бренда «Адидас» была покорена высота в 6200 метров, а 1980 году 7000 метров. На сегодняшний день «Адидас» сотрудничает со многими спортсменами. Компания создает продукцию для бега, скайранинга, скалолазания, альпинизма, туризма, спорта на лыжах, велосипедах и множество других дисциплин. Среди всего ассортимента спортивной обуви стоит выделить отдельно линию кроссовок от "Адидас" под названием - Terrex. Вся обувь линейки https://bestcros.com.ua/category/78_terrex имеет множество преимуществ, а некоторые из них стоит рассмотрить подробно.
Использование новых технологичных материалов
При изготовлении кроссовок линейки Terrex применяются следующие технологии:
1. Boost. Представляет собой пенный материал разбитый на множество отдельных капсул. Работа каждой заключается в сохранении и освобождении энергии при соприкосновении со стопой. Данный процесс осуществляется в период сжатия и расслабления материала. Boost является ведущей технологией в производстве кроссовок бренда Adidas. В процессе бега или ходьбы осуществляется амортизация. Благодаря способу Boost увеличивается износостойкость товара.
2. Formotion. Была создана в процессе сотрудничества с организацией по исследовательской деятельности Salomon. В конструкции применяются две пластины, которые не зависят друг от друга и имеют подвижное соединение. Благодаря этому происходит адаптация подошвы к неровной поверхности, в результате процесса амортизации, при которой существенно снижается тяжесть на стопу и суставы колен. Подвижное состояние пластин осуществляет возврат нижней пластины к первоначальному виду в процессе каждого шага и при этом подготавливает ее к следующему.
3. Adiprene. Материал из спец.пены, обладающий амортизирующими свойствами, способен поглощать нагрузки. Adiprene находится под пяткой или под носком.
Технологии сцепления
Преимущество кроссовок Adidas Terrex
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