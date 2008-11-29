Преимущества кроссовок Adidas Terrex

История бренда «Адидас» берет свое начало с 1924 года. С этого момента компания является производителем обуви, одежды и остальной экипировки для спорта.

Сегодня бренд немецких производителей является одним из самых сильных игроков на мировом рынке спортивной одежды и обуви. Ради продвижения своей продукции компания создала специальный отдел Adidas Outdoor, задача которого состоит в создании нового товара, опираясь на имеющийся опыт. Такую практику компания стала проводить еще в 1970-х гг., когда на Эверест в обуви с тремя полосками взошел альпинист Райнхольд Месснер. В обуви бренда «Адидас» была покорена высота в 6200 метров, а 1980 году 7000 метров. На сегодняшний день «Адидас» сотрудничает со многими спортсменами. Компания создает продукцию для бега, скайранинга, скалолазания, альпинизма, туризма, спорта на лыжах, велосипедах и множество других дисциплин. Среди всего ассортимента спортивной обуви стоит выделить отдельно линию кроссовок от "Адидас" под названием - Terrex. Вся обувь линейки https://bestcros.com.ua/category/78_terrex имеет множество преимуществ, а некоторые из них стоит рассмотрить подробно.

Использование новых технологичных материалов

При изготовлении кроссовок линейки Terrex применяются следующие технологии:

1. Boost. Представляет собой пенный материал разбитый на множество отдельных капсул. Работа каждой заключается в сохранении и освобождении энергии при соприкосновении со стопой. Данный процесс осуществляется в период сжатия и расслабления материала. Boost является ведущей технологией в производстве кроссовок бренда Adidas. В процессе бега или ходьбы осуществляется амортизация. Благодаря способу Boost увеличивается износостойкость товара.

2. Formotion. Была создана в процессе сотрудничества с организацией по исследовательской деятельности Salomon. В конструкции применяются две пластины, которые не зависят друг от друга и имеют подвижное соединение. Благодаря этому происходит адаптация подошвы к неровной поверхности, в результате процесса амортизации, при которой существенно снижается тяжесть на стопу и суставы колен. Подвижное состояние пластин осуществляет возврат нижней пластины к первоначальному виду в процессе каждого шага и при этом подготавливает ее к следующему.

3. Adiprene. Материал из спец.пены, обладающий амортизирующими свойствами, способен поглощать нагрузки. Adiprene находится под пяткой или под носком.

Технологии сцепления

Traxion. За счет специального рисунка подошвы осуществляется необходимый процесс сцепления на сложном участке для передвижения. Изначально такой вид сцепления предназначался для футбольной обуви, но позже технологию стали использовать в треккинге и беге по пересеченной местности. Continental. Подметка из резины, обладает высокой износоустойчивостью и цепкостью вне зависимости от вида рельефа и его состояния.

Stealth. Эту резиновую подошву называли "липучкой" и проводили ассоциацию с лентой - мухоловкой. Главное преимущество – высокая способность сцепления даже при каменной поверхности и крутом участке. За счет липкости и подвижности происходит процесс трения, в результате которого резина попадает в полости находящиеся сверху.

Преимущество кроссовок Adidas Terrex

Gore-Tex. При изготовлении кроссовок используется данный вид мембраны, благодаря которой влага не проникает внутрь и позволяет «дышать» ногам даже в результате большой активной деятельности. На сегодняшний день Gore-Tex является лидером по производству мембраны.

ProModerator. Является дополнительным элементом, посредством которого, подошва легкая, эластичная и обладает высокой прочностью.

Шнуровка. Автоматическая (хорошая фиксация ноги) и Lace Bungee (благодаря эластичной застежке шнурки не мешают).

OrthoLite. Стелька изготовленная из пенного материала. Применяется на занятиях спортом, имеющем высокую нагрузку. В состав стельки входят частички угля, для удаления влаги, и серебро, для избавления от запаха.

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