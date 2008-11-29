Банківські ліміти: тепер доведеться пояснювати, звідки у вас гроші

Клієнти все частіше скаржаться на те, що через фінансовий моніторинг банки почали питати навіть мету використання коштів.

Ще у вересні вступили в силу відразу дві постанови НБУ, які стосуються контролю за коштами клієнтів банків. Тепер банк має право відмовити вам у обслуговуванні, якщо ви не зможете довести легальність походження коштів. При цьому деякі фінустанови почали питати не тільки походження коштів, але і на що клієнт хоче витратити кошти.

Кого перевіряють

Під фінансовий моніторинг тепер потрапляють будь-які операції на суму від 150 тисяч гривень. Тобто якщо ви вирішили відкрити поточний рахунок або депозит на велику суму, то в банку можуть зажадати довідку про доходи.

- Нацбанк зобов'язав перевіряти походження коштів наших клієнтів, якщо сума перевищує 150 тисяч гривень, - розповіли нам в одному з банків. - Це стосується будь-яких операцій - внесення коштів на депозит, банківських переказів, платежів в сторону третіх осіб. При здійсненні операції на суму, що перевищує цей ліміт, ми просимо надати документи, які підтверджують ваш дохід.

В одному з банків, який працює із забудовниками житла, нам розповіли, що вони і раніше просили у людей подібні документи, просто зараз перевірки стали більш ретельними.

Які документи можуть вимагати

Юристи кажуть, що підтвердженням походження ваших коштів може бути будь-який документ, який підтверджує їх легальність.

- Це може бути договір купівлі-продажу нерухомості на суму, що перевищує або яку можна порівняти з банківською операцією, декларація про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України, договір оренди майна, довідка про отримання заробітної плати та інші, - говорить банківський юрист Марія Коваль. - Терміну давності у цих документів немає. Ви можете пред'явити договір десятирічної давності і сказати, що після продажу майна перевели все в долари, а тепер змінили їх на гривні.

При цьому у клієнтів банків немає відповідальності за надання недостовірної інформації. Тобто розбиратися з достовірністю того чи іншого документа доведеться банку. Але що ж робити, якщо у вас немає таких документів? Варіантів може бути кілька.

- По-перше, можна розбити один переклад на кілька дрібних, - говорить юрист. - Те ж саме стосується і депозитів: відкрийте два депозиту на 100 тисяч на себе і дружину замість одного на 200 тисяч на себе. З оплатою покупки квартир і машин складніше, але ці дані і раніше потрапляли під фінансовий моніторинг.

Правда, деякі банки почали виконувати вказівки НБУ з таким завзяттям, що встановили нижчі ліміти. Одна з великих фінустанов ввела внутрішнє правило, згідно з яким клієнти, що знімають в касі зі своїх рахунків понад 100 тис. грн. в день, повинні показати фінустанові не тільки документи, що підтверджують джерела походження коштів, а й вказати цілі, на які планується витратити гроші.

Експерти кажуть, що, по суті, це самоуправство банку.

- Банк не повинно хвилювати, куди ви витратите свої гроші, - говорить юрист Марія Коваль. - Наприклад, людина вирішила їх пропити в ресторані з друзями. Це його право. Можете сміливо писати таку мету для зняття коштів. Інше питання, якщо ви вкажете, що збираєтеся фінансувати міжнародний тероризм або торгувати зброєю, - тоді вам гроші не видадуть. Головне - вказати будь-яку законну мету покупки, банк все одно не зможе перевірити, на що ви витратили вашу готівку.

Якщо ж у банку відмовлять вам у видачі понад 100 тисяч гривень, то у вас буде кілька варіантів - ходити в банк щодня і знімати до 100 тисяч гривень або ж перевести гроші на свій рахунок в інший банк, який не встановив такі жорсткі нормативи, і вже звідти зняти гроші в більшому обсязі. Як говорить юрист, обмеження не поширюються на безготівкові розрахунки.

Деякі ЗМІ повідомляють про те, що банки в якості підтвердження джерела доходу не хочуть приймати документи, яким більше трьох років. Наприклад, в 2013 році людина продала квартиру, тримала гроші вдома, а тепер вирішила відкрити рахунок і отримує відмову.

- Пов'язано це з тим, що в НБУ не вказали точно, як банки повинні перевіряти клієнтів, ось фінустанови і перестраховуються, - резюмує юрист Марія Коваль. - З початку року близько трьох десятків банків отримали попередження від НБУ, а тринадцять були оштрафовані за те, що недостатньо добре перевіряли клієнтів. Тому деякі з них, не бажаючи нарватися на нові санкції з боку НБУ, посилюють перевірки.

За словами юриста, якщо НБУ не внесе більше ясності в нормативні документи, то банки і далі будуть знижувати ліміти операцій, які потрапляють під моніторинг, а також вимагати у клієнтів все більше і більше паперів і довідок про доходи.