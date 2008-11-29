Как бороться с безвыходной ситуацией на работе?

Если работа приносит не только хороший доход, но и положительные эмоции, то вам можно позавидовать. Чтобы ходить на работу как на праздник, нужно по-настоящему любить свое дело. Но что делать, если подъем с постели каждое утро превращается в пытку, а на рабочем месте вы не в силах оторвать взгляд от стрелки часов в ожидании конца смены? Давайте разбираться, что можно сделать, если вы вдруг осознали, что вам с вашей работой больше не по пути.

Попросить о переводе

Есть такие коллективы, в которых склоки, сплетни, доносы и интриги в порядке вещей. Отдельные личности могут и вовсе вызывать зубовный скрежет. Ссориться и ругаться с такими людьми обычно себе дороже, но и молча терпеть такое нельзя. Еще очень сложно прижиться в большом коллективе интровертам, которых все считают замкнутыми и необщительными. Но прежде чем увольняться, стоит подумать об альтернативном выходе. Если вы хороший работник, то посоветуйтесь с начальством – вряд ли оно захочет терять ценного сотрудника. Может быть, вас смогут перевести в другой отдел или выделить вам отдельный кабинет.

Открыть свое дело

Даже если с нынешней работой не клеится, всегда должно быть что-то, что у человека хорошо получается. Один выращивает шикарные помидоры, другой продаст что угодно и кому угодно, третий вышивает бисером, четвертый пишет книги. Подумайте, что отлично получается у вас? Только перед уходом в свой бизнес стоит задуматься о подушке финансовой безопасности на тот случай, если дела не пойдут в гору с самого начала. Если она у вас есть – ни секунды не раздумывайте, дерзайте!

Купить диплом

Некоторые после школы не смогли поступить в вуз, поэтому пришлось пойти работать на первую попавшуюся должность. Или после того, как вы проработали несколько лет, убедились, что профессия вам не подходит и вы не хотите связывать себя с этой сферой до конца жизни. Тогда есть два варианта: отучиться заново, потратив еще как минимум 4 года, или купить корочки в проверенной компании.

В любом случае, диплом о высшем образовании вам определенно пригодится. Без этого документа практически нереально получить престижную должность, особенно если речь идет о кардинальной смене профессии. Например, если из продавца податься в радиоведущие или из бухгалтера в инженеры. Если подойти к покупке диплома со всей серьезностью, то для вас не будет никаких рисков: порядочные компании вносят дипломы в реестр сведений о документах, так что у вас будут все гарантии и возможности устроиться на работу своей мечты.

Фриланс

Удаленная работа в наше время набирает популярность с каждым годом. Многие профессии не требуют обязательного присутствия в офисе, поэтому дизайнеры, копирайтеры, веб-разработчики и многие другие специалисты перебираются в домашние офисы. Там можно спокойно работать, попивая кофе и не выслушивать претензии по поводу дресс-кода. К тому же, если грамотно распределять время, то можно уделять внимание себе и семье.

Первый и, наверное, самый сложный шаг на пути к новой жизни – это принять решение ее поменять. Но не спешите действовать сгоряча, для начала обдумайте все должным образом и убедитесь, что это не сиюминутная прихоть, а нужда. Если вы уверены в своих силах и выборе, то дерзайте и помните, что человек сам кузнец своего счастья.