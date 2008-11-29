Що потрібно знати про свої права при обшуках

Прокуратура і поліція чи не кожен день повідомляють про обшуки в різних компаніях і приватних оселях.

Ось під офісний центр "Гуллівер" навіть бронетехніку пригнали і більше сотні автоматників. Як то кажуть, сьогодні вони прийшли до них, завтра можуть прийти до вас. І бути готовим до цього - зайве. За допомогою юриста з'ясовувалося, що потрібно знати при обшуках, як себе вести і як підготуватися до майбутнього захисту в судах.

Хто стукає у двері до мене

Без постанови суду на приватну територію поліція або прокуратура може увірватися тільки тоді, коли мова йде про екстрені заходи - порятунок людини або затримання небезпечного злочинця. У всіх інших випадках потрібна санкція. Правда, законники зможуть схитрувати, мовляв, проводять огляд приміщення. Пам'ятайте: огляд не обшук, витріщатися можуть скільки завгодно, але ритися в шафах і речах - не мають права.

Коли мова йде все ж про обшук і вам пред'являють постанову суду, уважно прочитайте її від першого до останнього рядка. На що треба звернути увагу:

постанова має дію - 10 днів або місяць. Якщо цей час минув, до вас з'явилися незаконно;

з'ясуйте, хто до вас прийшов. Суддя зазвичай уповноважує проводити обшук слідчих прокуратури або поліції, але може і "особа, якій прокурор передав повноваження". Якщо в санкції зазначений тільки слідчий, а з'явився його помічник - візит незаконний

в ордері на обшук обов'язково вказано, що саме слід шукати: зброю і вибухівку, наркотики, бухгалтерські документи, золото і діаманти, італійські шуби. Якщо написані бухгалтерські документи, а слідчі пакують в машину шуби, вони однозначно не праві. Перешкодити їм, правда, не вийде, але в суді можна буде вилити душу.

Всі порушення необхідно фіксувати і викласти в протоколі обшуку як претензії. У 99% випадків якість проведення обшуку є тією зачіпкою, яка дозволяє адвокатам розбивати кримінальні справи в суді, - каже адвокат Олександр Сирота.

Чи можна вимагати адвоката

Питання досі спірне. У законі не сказано, що присутність адвоката під час обшуку є обов'язковою умовою. Однак нещодавно ГПУ склала лист, який зобов'язує слідчих допускати захисників.

- Якщо на момент обшуку в приміщенні адвоката немає, слідчі повинні дати час, щоб він прибув, - каже Олександр Сирота. - Однак обшук можуть почати і без адвоката або взагалі відмовити його допуск. Це не є прямим порушенням Кримінально-процесуального кодексу, але може бути додатковим аргументом в суді про незаконність дій поліції.

На присутності адвоката краще наполягати, щоб мінімізувати збиток. Якщо у вас немає свого юриста, вимагайте, щоб слідчий викликав захисника по лінії безоплатної правової допомоги.

ВАЖЛИВО! Обов'язкова умова обшуку - це відеофіксація. Ви, ваш адвокат або поняті також мають право знімати на відео і фотографувати всі дії силовиків. Якщо вам в цьому відмовляють, а таке трапляється, пишіть претензію в протокол.

Розкривають паркет і обривають шпалери

Немає і не може бути інтимного куточка, які б не можна було оглядати. Всі шафки, полички, сейфи, косметички, відра з ганчірками, дитячі кімнати і шифоньєри з нижньою білизною підлягають огляду. Тому краще самим все відкрити, показати, щоб не ламали замки.

У пошуках схованок силовики можуть розкрити паркет і обдерти шпалери, розпороти диван і випатрати плюшевого ведмедика.

ВАЖЛИВО! Але якщо вони нічого не знайшли, що могло б зацікавити, всі збитки зобов'язані компенсувати - надіслати робітників, оплатити ремонт за рахунок держави.

Якщо цього не зроблено, подавайте позов про відшкодування матеріального збитку. Але перш все пошкоджені речі, порушену обстановку детально опишіть в протоколі обшуку, - радить адвокат.

Коли обшук проводиться в офісі, особисті сумки, портмоне теж можуть бути оглянуті, якщо лежать на столах або тумбочках. Спірне питання: чи можуть вивернути ваші кишені в пошуках мобільного або записної книжки? З одного боку, це особистий огляд - окрема процесуальна дія. З іншого - якщо будете надавати опір, можуть взяти в наручники.

Звідки приводять понятих

Поняті - обов'язкова умова проведення обшуку. Вони повинні стежити за всіма діями слідчих. Але часто буває так, що поняті топчуться в коридорі, а коли з кімнати лунає радісний крик: "Знайшов!", Тоді їх звуть. Це порушення теж вносите в протокол. Але краще підстрахуватися іншим чином.

Часто понятими виступають не випадкові люди, як це належить за законом, а штатні помічники поліцейських. Як це було при скандальному обшуку ювелірного магазину в Києві, коли "свій" понятий допомагав прокурорам і міліції красти золоті прикраси. Тому наполягайте на тому, щоб вам дозволили покликати своїх понятих.

Кількість понятих законом не обмежена. Єдине, що підписи всіх повинні стояти в протоколі обшуку, - зазначає адвокат Олександр Сирота.

Документи, гроші, сервери

Пам'ятайте, як в радянських фільмах слідчий диктує помічникові: вилучено жовту папку з документами ... А дзуськи! В протокол допиту повинна бути внесена і жовта папка, і всі, що в ній документи поштучно, включаючи трамвайний талончик.

Те ж саме з грошима - всі купюри повинні бути перераховані, переписані всі номери.

Необхідно простежити за тим, щоб ці вимоги дотримувалися, - зазначає адвокат. - Час обшуку не обмежений, нехай працюють хоч день, хоч дві доби. В даному випадку час буде грати проти вас, якщо ви захочети його заощадити. Чим більше бюрократії з вашого боку, тим вище шанси на захист.

Після скандалу з обшуками в IT-компаніях гостро постало питання про вилучення серверів. Пленум Верховного суду навіть дав роз'яснення, що сервери не можна вилучати, а тільки копіювати наявну на них інформацію. Але законопроект, який закріплював би цю норму, парламент провалив.

ВАЖЛИВО! По завершенні обшуку протокол слід прочитати. Краще зробити це кілька разів, щоб не упустити деталі. Коли ви підпишете протокол, слідчий зобов'язаний відразу ж надати вам копію.

Про що говорити, про що мовчати

В ході обшуку ви можете давати пояснення, якщо захочете. Наприклад, розповідати, звідки взялася в будинку або офісі та чи інша річ, яку роль відіграє і кому належить документ.

Але на питання, які не стосуються обшуку, людина має право не відповідати. Це вже допит. А допит має проводитися під окремий протокол, де необхідно вказати статус допитуваного: свідок він чи підозрюваний.

Ведіть себе правильно

Спокійно і стримано, як би це не було важко. Не потрібно кричати, розмахувати руками, а тим більше заважати силовикам і розповідати їм, які вони погані. Закон передбачає, що обшук повинен проводитися в присутності підозрюваного, керівника підприємства або його представника. Але силовикам часто вигідно працювати без пильного спостереження. І вони можуть намагатися провокувати вас на різкі дії, щоб звинуватити в опорі, затримати і відвезти до відділку подалі від театру дій.

Якщо підкинули компромат

Прийом, який успішно використовують у всі часи, - це підкинути людині зброю, наркотики, компрометуючі записки і так далі. До такого потрібно бути готовим: взяти нерви в кулак.

До незнайомої речі не можна торкатися. Потрібно спокійно сказати, що вона вам не належить, на ній немає відбитків ваших пальців, і зажадати дактилоскопічну експертизу, - радить адвокат. - Якщо у вас "знайшли" наркотики, вимагайте медичний огляд на предмет їх змісту в крові. Всі ці претензії внесіть в протокол обшуку.