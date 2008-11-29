Правила харчуватися після 40 років

Вікові зміни організму - результат природних процесів. Багато з них збільшують ризик захворювань. Зберегти здоров'я допоможуть незначні зміни та дієти. Фото Незважаючи на те, що радянські вчені вважали літніми лише тих, хто досяг віку 56-61 рік, перші ознаки старіння з'являються приблизно після 40 перших років життя. Природні вікові зміни - не привід для занепокоєння, однак їх ігнорування загрожує небезпечними наслідками. Наприклад, втрата кісткової маси збільшує ризик переломів. Щоб уникнути неприємностей і зберегти здоров'я максимально довго, стежте за своїм харчуванням і дотримуйтеся простих рекомендацій. Менше їжте. З цієї причини люди часто їдять більше, ніж потрібно тілу. Розумні обмеження знижують ризик розвитку пов'язаних з віком захворювань і продовжують життя. У той час як організму не потрібні зайві калорії, його потреба в деяких речовинах з роками збільшується.

Кальцій

Кальцій - основа кісткової тканини. Так як з віком в організмі стає менше цього мінералу, щільність кісток зменшується. Разом з нею знижується міцність, кістки стають дуже крихкими. Щоб вони залишалися міцними, необхідно щодня вживати приблизно 1000-1200 мг кальцію, що зменшить ризик переломів і остеопорозу. Не забувайте, що засвоєнню мінералу сприяє вітамін D3.

Антиоксиданти

Ці речовини нейтралізують вільні радикали, які прискорюють старіння і ушкоджують клітини. Високим вмістом антиоксидантів відрізняються ягоди і фрукти, горіхи і деякі овочі, какао, червоне вино і зелений чай.

Клітковина

Загальноприйнято вважати, що клітковина покращує роботу кишечника, знижуючи ймовірність запорів. Але крім цього волокна допомагають знизити рівень холестерину і збалансувати вміст цукру в крові. Після 40 років жінкам слід з'їдати за день 25 г клітковини, чоловікам - у півтора рази більше.

Калій

Високий кров'яний тиск - одна з найпоширеніших проблем літніх людей. Калій допомагає впоратися з цим завданням. Високим вмістом калію відрізняються шпинат, авокадо, банани та картопля Ця поживна речовина необхідна, крім іншого, щоб підтримувати здоров'я і зовнішній вигляд шкіри і волосся. Вмістом вітаміну відрізняється молоко, м'ясо, риба і яйця. В молодості від нестачі вітаміну B12 страждають в основному вегетаріанці. Однак здатність організму засвоювати цей вітамін знижується з роками, що і пояснює необхідність збільшення його вживання тими, хто не обмежує дієту рослинною їжею. Перш ніж бігти в аптеку за вітамінами, доцільно проконсультуватися з лікарем.

Харчові добавки

Різні біологічно активні добавки настирлива реклама часом представляє як панацею від усіх бід і необхідна умова для правильного харчування. Вони і справді можуть допомогти, але вживати їх слід з обережністю. Незважаючи на те що добавки не ліки, з ними легко не тільки поправити, але і погіршити самопочуття. Щоб визначити, в чому саме потребує тіло, здайте аналізи і обговоріть результати дослідження з лікарем.