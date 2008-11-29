Чим обернеться для України скасування мораторію на експорт лісу

закон про мораторій на експорт лісу строком на 10 років Порошенко підписав влітку 2015 го. Для порід дерев, крім сосни, він почав діяти з 1 листопада 2015 року, а для породи дерев сосна - з 1 січня 2017 року.

У 2015 році експорт лісоматеріалів в необробленому стані приніс українській економіці 345 млн доларів валютних надходжень, або 0,9% загальної виручки від експорту. Експерти кажуть, що ця цифра абсолютно непорівнянна з масштабом втрат: безконтрольна вирубка лісів на Заході призвела до зменшення показника лісистості з 16% в 1996 році до 11% в 2015 році. Для досягнення оптимального рівня лісистості в 20% в Україні сьогодні потрібно висадити нові дерева на території площею 2,5 млн га.

- Заборона була формальним, а по факту поставки кругляка не припинялися, просто його вивозили за іншою номенклатурою, ніж завдавали шкоди бюджету і приносили додаткові корупційні бонуси митникам і покровителям, - говорить аналітик Андрій Вігірінскій. - Насправді ця проблема мала безліч аспектів і боротися з несанкціонованими вирубками можна було різними методами: облік санітарної рубки, прозорий порядок реалізації, рівний доступ учасників, ліміти для придбання кругляка на торгах, налагодження виробництва на території України, обов'язки по відновленню і посадці деревини. Але для України виявилося простіше ввести мораторій і викликати сильне невдоволення європейців, які, на відміну від нас, захищають інтереси своїх виробників. Але ж можна все зробити досить просто: 80-90% лісу продавати на прозорих умовах українським виробникам, решта - на експорт. Таким чином можна було б простимулювати тих же поляків ставити лінії в Україні і експортувати хоча б заготовки до виробів - вже більша додаткова вартість! Але, звичайно, швидше партію спиляти, відправити і втекти, ніж подумати про користь для західних регіонів України.

А ось президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко впевнений: це агонія.

- По-перше, ці 600 млн євро - це останні гроші, які Україна отримає за підписання угоди про асоціацію, - роз'яснює економіст. - Керівництво ЄС вважає, що вони вже і так виділили Україні багато грошей (а саме 1,2 млрд євро) і більше давати не мають наміру. Але не варто забувати, що всі гроші, які дає ЄС, це не "допомога", а кредити, які потрібно буде погашати. Ось і виходить: знімаючи мораторій на експорт лісу-кругляка, Україна фактично продає за кредит (!) В 600 млн євро більшу частину українського лісу, оскільки швидше за все вирубка лісу прийме катастрофічний характер. На мій погляд, це в черговий раз демонструє, що українське керівництво вже давно махнуло рукою і на Україну, і на її майбутнє. Для них зараз найголовніше роздобути гроші в ЄС і швидко "освоїти", а що буде потім, їх вже не цікавить.