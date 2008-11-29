Коли в Україну повернеться кредитування

У Нацбанку вважають, що це можливо вже в наступному році, а експерти говорять, що НБУ поспішив як мінімум на кілька років.

У регуляторі налаштовані оптимістично: цілком ймовірно, що кредитування в нашій країні відновиться вже в майбутньому році. Сподіватися на це дозволяє опитування банкірів, яке показало: три чверті банків очікують пожвавлення кредитування в усіх сегментах протягом наступних 12 місяців, а найбільш оптимістичні очікування стосуються корпоративного кредитування.

Про це йдеться в аналітичному звіті "Опитування про умови кредитування", оприлюдненому НБУ.

Зокрема, згідно зі звітом, частка банків, які вважають, що корпоративне кредитування збільшиться протягом наступних 12 місяців, склала 76%. Більш високих обсягів кредитування українських домогосподарств очікують 64% опитаних.

- Це було опитування банкірів, яке регулятор робить щоквартально, - пояснив "КП" в Україні "президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. - Дійсно, опитані повідомили, що хочуть відродити кредитування. Правда, те ж саме вони говорили і рік тому.

За словами економіста, нічого нереального в поновленні кредитування немає, але для цього потрібно буде виконати кілька пунктів, перший з яких - призначити главу НБУ офіційно.

- Крім того, потрібно внести зміни в нормативні документи кредитування НБУ, в яких є чимало моментів, які дають банкам адекватно оцінювати позичальників, - говорить Охріменко. - Зокрема, там прописано, що український позичальник повинен відповідати стандартам ЄС - зрозуміло, що в Україні таких немає. І, нарешті, потрібно пролобіювати прийняття законів про захист інтересів банків у разі відмови позичальника погашати кредити. Ці законопроекти вже є, але депутати поки не поспішають їх приймати.

Якщо все це зробити, то через 3-5 років дійсно можна відродити кредитування в Україні.

А що з іпотекою?

Що стосується запуску кредитування вже в 2018-му, то, кажуть експерти, це було б добре, але все ж для нормального запуску процесу будуть потрібні роки.

За словами Охріменка, дрібне споживче кредитування працює і сьогодні. Проблема в тому, що не працює кредитування бізнесу, а для того, щоб його запустити, потрібно щось вирішувати з проблемними кредитами і міняти умови, щоб банки могли реально оцінювати позичальників і видавати їм кредити.

Що стосується іпотеки, то це - найскладніший процес, тому її відновлення точно відкладається на роки. Основна причина полягає в тому, що для повноцінного іпотечного кредитування потрібні не тільки банки, а й дешеві гроші від держави.

Поки ж іпотечним кредитуванням більше зайняті самі забудовники. За даними видання domik.ua, станом на вересень 2017 го умови іпотечного кредиту пропонували більше десятку компаній, що реалізують новобудови. Зокрема, пропозиції оформити іпотеку є на сайтах "Київміськбуду", "Укрбуду", "Інтергал-Буда", "Омокс", Novbud, ІБК "Обрій", Фундамента ", Perfect Group, KAN Development і інших.

Інвестори можуть оформити іпотеку у забудовників, які співпрацюють з банками, яких дуже небагато. Середня процентна ставка по іпотеці на сьогодні становить приблизно 20-25% річних, перший внесок - 30% від суми кредиту, термін іпотеки - до 20 років.

Експерти підсумували: іпотека на 20 років під 20-25% - це нереально при будь-яких доходи, а тим більше при українських. Адже переплата по кредиту навіть під 20% річних буде нечувано. Скажімо, якщо на цих умовах взяти у банку 50 тис. Доларів, то через 20 років переплата складе більше 100 тис. доларів.