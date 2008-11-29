Кому належить борг США?

Борг США становить близько $ 20 трлн. І якщо мова заходить про те, кому належить американський борг, все згадують Китай, Японію та інші великі країни-власники трежеріс.

Багато хто не знає, що Довірчий фонд соціального захисту, відомий як ваші пенсійні гроші, володіє більшою частиною держборгу. Як це працює і що це означає?

Казначейство США управляє боргом США через Бюро державного боргу.

Борг розбитий на дві великі категорії: внутрішньоурядові резерви і борги громадян.

Внутрішньоурядові резерви

Це частина федерального боргу, що належить 230 іншим федеральним агентствам.

Він становить $ 5,6 трлн, або майже 30% боргу. Чому уряд повинен собі гроші? Деякі агентства, такі як Довірчий фонд соціального захисту, одержують більше доходів від податків, ніж їм потрібно.

Замість того щоб зберігати ці гроші під гігантським матрацом, агентства купують казначейські трежеріс разом з цим.

Маючи трежеріс, вони переносять свої надлишкові кошти в загальний фонд, де вони витрачаються. Звичайно, одного разу вони викуплять свої трежеріс за готівку. Федеральний уряд повинен буде або підвищити податки, або створити більше боргів, щоб дати агентствам гроші, які їм знадобляться.

Які агентства володіють більшою частиною трежеріс? Служби соцзабезпечення.

Станом на 31 грудня 2016 р

Соціальне забезпечення (Довірчий фонд соціального захисту і Федеральний фонд страхування від нещасних випадків) - $ 2,801 трлн.

Управління пенсійними фондами - $ 888 млрд.

Фонд пенсійного забезпечення військовослужбовців - $ 670 млрд.

Medicare (Федеральний фонд довірчого управління зі страхування лікарняних витрат, Федеральний фонд додаткового медичного страхування) - $ 294 млрд.

Всі інші пенсійні фонди - $ 304 млрд.

Готівкові кошти для фінансування діяльності федерального уряду - $ 580 млрд.

Публіний борг

Державі належить інша частина держборгу ($ 14,7 трлн.). Іноземні уряду і інвестори володіють майже половиною. Одна чверть належить іншим урядовим структурам.

До них відносяться ФРС, а також державні і місцеві органи влади. 15% належить пайовим фондам, приватним пенсійним фондам і власникам ощадних облігацій і трежеріс. Решта 10% належать підприємствам, таким як банки і страхові компанії. Він також належить множині трастів, компаній та інвесторів.

Ось перелік власників держборгу станом на грудень 2016 р .:

іноземні власники - $ 6,004 трлн,

ФРС - $ 2,465 трлн,

взаємні фонди - $ 1,671 трлн,

державні та місцеві органи влади, включаючи пенсійні фонди, - $ 905 млрд,

приватні пенсійні фонди - $ 553 млрд,

банки - $ 663 млрд,

страхові компанії - $ 347 млрд,

ощадні облігації США - $ 166 млрд,

інші (приватні особи, спонсоровані урядом підприємства, брокери і дилери, банківські трасти, корпоративні та некорпоративні підприємства та інші інвестори) - $ 1,662 трлн.

Цей борг відноситься не тільки до казначейських векселів і облігацій, але також до казначейських цінних паперів з захистом від інфляції і спеціальних цінних паперів державних і місцевих органів влади.

Отже, якщо ви компенсуєте заборгованість по соціальному забезпеченню і всім пенсійним фондам, майже половина боргу Казначейства США зберігається в довірчому управлінні для вашого виходу на пенсію. Якщо США не зможуть виплатити борг, в першу чергу постраждають іноземні інвестори, але найбільше постраждають нинішні і майбутні пенсіонери.

Іноземні власники держборгу США

У серпні 2017 р Китаю належало $ 1,2 трлн держборгу США. Це найбільший іноземний власник цінних паперів Казначейства США. Другому за величиною держателю, Японії, належало $ 1,1 трлн держборгу США.

І Японія, і Китай хочуть зберігати вартість долара вище вартості своїх валют. Це допомагає зберегти доступність свого експорту для США, що допомагає їх економіці зростати. Ось чому, незважаючи на випадкові загрози Китаю продати свої запаси, обидві країни щасливі залишатися найбільшими іноземними банкірами Америки.

Китай замінив Великобританію в якості другого за величиною іноземного власника держборгу США 31 травня 2007. Саме тоді він збільшив свої запаси до $ 699 млрд, випередивши Великобританію з її $ 640 млрд.

Ірландія займає третє місце, володіючи $ 307 млрд. Бразилія є четвертим за величиною власником боргу в розмірі $ 274 млрд.

Кайманові острови розташовані на п'ятому місці: $ 260 млрд. Бюро міжнародних розрахунків вважає це війною для суверенних фондів і хедж-фондів, чиї власники не хочуть відкривати свої позиції. Також це стосується Люксембургу ($ 213 млрд) і Бельгії ($ 97 млрд).

Наступними найбільшими власниками є Швейцарія, Великобританія, Гонконг, Тайвань, Саудівська Аравія і Індія. Кожному з них належить від $ 135 млрд до $ 248 млрд.