Прозорі сонячні панелі дозволять відмовитися від вуглеводневого палива

Інженери Мічиганського університету створили нове покоління прозорих сонячних батарей, які можуть поглинати невидиме (ультрафіолетове і інфрачервоне) випромінювання, перетворюючи його в електроенергію. У теорії, розробка дозволяє перетворити в сонячний фотоелектричний елемент практично будь-який об'єкт з прозорою поверхнею - від вікон житлових будинків до екранів смартфонів.

За словами вчених, технологія "уловлювання" фотонів здатна задовольнити майже 100% попиту на електрику в США і суттєво знизити залежність держави від викопного палива. Перші комерційні продукти, в яких буде реалізована ця розробка, з'являться протягом найближчих років.

Система заснована на ультратонкому, прозорому матеріалі, який поглинає випромінювання ультрафіолетового і інфрачервоного спектра, невидиме для людського ока, направляє його до країв поверхні і перетворює в енергію за допомогою тонких смужок фотогальванічних сонячних елементів.

Правда, поки нова технологія відстає від розміщуваних на даху сонячних панелей, показуючи ефективність перетворення сонячного світла в електрику в 5% проти 15-18%. Проте, кажуть дослідники, продуктивність прозорих панелей може бути збільшено втричі.

Експерти бачать в розробці величезний потенціал, повідомляє Newsweek. За розрахунками, від 5 до 7 мільярдів квадратних метрів скляних поверхонь в США може бути використано для задоволення 40% потреб країни в енергії, а в разі удосконалення технології - близько 100%.