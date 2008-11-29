В отзывах о Центре Биржевых Технологий достаточно информации для принятия правильного решения

Анализ присутствующих в соцсетях отзывов о Центре Биржевых Технологий позволяет понять, насколько в CBT отлажена технология обучения и дает ли она какой-либо практический результат.

Есть ли польза от учебы в CBT

Все больше людей понимает: обучение форекс-торговле открывает перспективы весьма значительного заработка. Они находятся в поиске лучшей «школы заработка», CBT center среди всех подобных образовательных структур выделяется более отлаженным процессом обучения. О том, что это так в Украине, можно получить информацию из обзора на странице http://trade-obzor.com.ua/tsentr-birzhevyih-tehnologiy-o-kompanii-v-ukraine.html.

Здесь можно узнать о нюансах работы ЦБТ, о том, чем еще центр занимается кроме обучения форекс-торговле. Ассортиментный спектр, предоставляемых CBT сервисных услуг, очень широк.

По каким методикам и как учат трейдингу в CBT-центре

В центре биржевых технологий учат как в офисах, так и в режиме online. Структурные подразделения настроены на работу с максимальным качеством. Методический материал проработан и выверен на предмет доступности изложения информации не только по классическим способам инвестирования, но и по углубленным и специальным. По программам базисного уровня у слушателей формируются знания по грамотному выгодному инвестированию в:

сырьевые активы;

акции и иные ЦБ корпораций;

валютные пары.

Образовательный процесс предлагает трейдерам и инвесторам совершенствовать свои знания и навыки пошагово в весьма интенсивном режиме. В ЦБТ отзывах прошедших обучение слушателей указывается: за довольно малый промежуток времени они смогли освоить не только азы, но и нюансы форекс-торговли, научились понимать связи и динамику тенденций финансового рынка, что сказалось на результативности участия в реальных биржевых торгах.

Центр биржевых технологий на своем сайте информирует о графике курсов, появлении новых программ и пр. Здесь можно найти всю необходимую информацию и контактные данные, по которым можно в той или иной форме задать уточняющие вопросы.

В CBT учат как новичков, так и опытных участников форекс-торговли. Среди основных направлений обучения можно выделить формирование у слушателей знаний по основам трейдинга, нюансам торгового процесса на Форекс. Опытных «профи» торговли интересуют нюансы аналитики тех или иных процессов финансового рынка в применении к тем или иным принципам инвестирования.

Профессионалы оплачивают курсы углубленного изучения, понимая, что затраты их окупятся многократно в виде большей доходности по результатам форекс-продаж.