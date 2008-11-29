Вся правда про чоловічі мокасини

Мокасини, топ-сайдер, лофери ... Мало хто з чоловіків розуміє, в чому різниця між усіма цими дивними словами. Хоча поява цього взуття і йде далеко корінням в минуле, проте, масова любов до нього стала проявлятися буквально недавно. Тому немає нічого поганого, щоб тільки зараз розібратися в чому між ними відмінність, і з чим їх носити, а хто хоче порадувати своє око стильними моделями зможе підібрати на towar.com.ua якісні чоловічі макасини.

Як з'явилися мокасини?

Вважається, що першими мокасини придумали тубільці Північної Америки - індіанці. Тоді таким словом називали просто взуття з гнучкою шкіри тварин, так як інших варіантів не існувало. Особливість черевик індіанців полягала в тому, що їх взуття було без додаткової підошви - тільки м'яка шкіра.

У далекі часи мокасини виробляли з м'якої і необробленої шкіри оленя, буйвола і бізона. При цьому зшивалися вони за допомогою сухожиль тварин. За своєю структурою шкіряне взуття не відрізнялося нічим оригінальним, проте, кожне плем'я намагалося по-своєму їх прикрасити - для цього використовувався бісер, вишивка, а також фарбування. У мокасинах ноги чоловіків були захищені, але при цьому воно дозволяло безшумно пересуватися- ця властивість була особливо корисно під час полювання.

Незабаром європейці оцінили винахід індіанців за його практичність, а в 1946 році навіть з'явилася компанія, що спеціалізується на виробництві цього взуття. Першим дизайнером, який прославився на цьому поприщі, став італієць Мостіле. Йому в голову прийшла ідея - приробити до верху виробу прогумовану підошву.

А що пропонується сьогодні?

Сучасні моделі виготовляються далеко не кустарним способом і з застосуванням набагато більшої кількості матеріалів:

замша;

натуральна і штучна шкіра;

текстиль.

Залежно від призначення, мокасини бувають:

повсякденні;

для роботи;

спортивні.

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Підошва сучасних мокасин може бути гумова, каучукова або шкіряна. Крім того, існують вироби з твердою підошвою і, фактично, без неї. В наш час мокасини без основи - це рідкість. У більшості випадків це все ж домашній варіант. На кожен день набагато практичніші моделі з подвійною підошвою - це збільшує міцність і термін придатності.

У чому різниця між мокасинами, лоферами і топ-сайдерами

Мокасини - взуття зі шкіри з тонкою підошвою без каблука, з широким язичком, декороване бахромою і китицями. Їх також можна впізнати по зовнішньому шву поверх взуття.

Топ-Сайдери шиються з твердою рифленою підошвою. Також вони мають шнурівку, яка фіксує ногу, а не виконує декоративну функцію, як у випадку з мокасинами.

У свою чергу, лофери відрізняються стійкою підошвою і мають каблук. Зазвичай виробляються вони з більш твердої шкіри, ніж винахід північно американців.

З яким одягом носити мокасини?

Особливість цього виду взуття в тому, що вони можуть чудово виглядати як в діловому стилі, так і з шортами (за винятком пляжних). В даному випадку все залежить від моделі, забарвлення, а також декоративних елементів.

Так, під стилі smart-casual або business-casual слід підбирати пару класичного кольору. Це може бути чорний, коричневий, смарагдовий або темно-синій. Якщо ж має бути важлива ділова зустріч, то краще надягти лофери.

Мокасини в спортивному стилі доречно комбінувати з бриджами, лляними брюками, шортами або джинсами. Такий варіант стане незамінним для прогулянок, але ніяк не для занять спортом.

Яскраві мокасини, а також моделі зроблені не зі шкіри (замша, велюр або вельвет) найкраще вписуються в стиль smart-casual і звичайний кежуал. В цілому, таке взуття нестандартного забарвлення - незамінний варіант для бажаючих проявити індивідуальність, і внести різноманітність в свій гардероб. Наприклад, вони можуть доповнити образ з штанів чінос, футболки з оригінальним принтом і спортивного піджака.

Мокасини чудово підходять під модний нині молодіжний образ - підкатайте штани таким чином, щоб була видна щиколотка.

Нерідко чоловіків хвилює питання: чи можна надягати мокасини зі шкарпетками? Дане взуття прийнято носити без шкарпеток, проте, не так давно з'явилися короткі моделі, які зовсім непомітні для очей оточуючих.

Протягом декількох десятків років випуском мокасин почали займатися не тільки невеликі фабрики, а й відомі бренди - що не може не радувати справжніх модників.

Що ж, тепер ви знаєте, що таке мокасини, як вони виглядають і з чим їх носити і те, що саме це взуття ще нескоро вийде з моди.