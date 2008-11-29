Правильный выбор складского погрузчика

Выбор погрузчика - задача актуальна для многих компаний, т. к. подъёмно-погрузочная техника используется почти повсеместно на складах. Решение сводится к подбору модели на основе совокупной оценки ряда характеристик. Наибольшее внимание обратите на максимальный вес груза, предельную высоту подъёма, силовую установку (тип, мощность, шумность, расход топлива и крутящий момент).

Двигатель

Механическое «сердце» складского трудяги — агрегат первостепенной важности. Для закрытых помещений подойдёт электрический мотор либо (с осторожностью) ДВС, работающий на газе. Первые просты в эксплуатации, бесшумны в работе. Преимущества вторых — невысокая стоимость топлива, меньшая вредность, чем у дизельных аналогов. Рационально держать запас в 6 баллонов на каждую машину. Это снизит потребность в заправке до 1 раза в неделю. Другие варианты отпадают — загазованность воздуха выхлопами представляет опасность.

Габариты

От длины вил зависит ширина паллета, а для большинства грузов используются именно они. Получается, чем длиннее вилы, тем труднее протиснуться через складские нагромождения. Перед покупкой тщательно осмотрите предполагаемую рабочую траекторию движения, выявляя «узкие места». Следите не только за шириной, но и за высотой. Измерения проводите не на глазок, а рулеткой. Не полагайтесь на удачу, иначе комедийной ситуации не избежать.

Штабелирование

Распространённые мачты с одной секцией обеспечивают высоту подъёма до 3 метров. Этого достаточно для использования «третьего этажа» стеллажей. Хотите выше — необходимы многосекционные конструкции с возможностью наклона для удобства позиционирования.

Для работы в ограниченном пространстве вроде контейнеров нужен свободный ход грузовой каретки. Т.е. поднятие вил без задействования мачты, которая в противном случае упёрлась бы в потолок.

Навесное оборудование

Призвано расширить сферу применения машины. Крановая стрела позволяет оперировать грузами без паллетов. Снегоуборочное оборудование незаменимо зимой. Ковши пригодятся для вывоза мусора, а прижимные устройства исключат повреждение бьющихся предметов. Промышленность выпускает богатый ассортимент дополнительных приспособлений.

Шины

Если состояние пола (дорожного покрытия) плачевно — альтернативы пневматическим колёсам нет, иначе водитель быстро переутомится из-за вибраций. С другой стороны, литые колеса не боятся проколов и подкачивать их не нужно.

Цена

Определяет конечную целесообразность покупки. Воспринимайте её в контексте ресурса изделия. Помните, дорогостоящая техника и служит дольше.

Другой важный фактор — стоимость обслуживания. Некоторые пытаются сэкономить, приобретая дешёвые погрузчики. В дальнейшем они неприятно удивляются затратам на их ремонт. Ничего удивительного нет — производители ведь тоже сэкономили.

Реальная экономия достижима при покупке по предварительному заказу, например, на сайте поставщика спецтехники. Если же техника нужна срочно, то такой вариант не подойдёт, ведь придётся немного подождать. Не забудьте убедиться в честности продавца. Почитайте отзывы на независимых платформах в интернете, пообщайтесь с остальными клиентами лично.

Наиболее простой и понятный способ приобретения — непосредственный выезд на склад поставщика. Имеется возможность тщательно изучить машину, совершить пробную поездку. Мгновенная покупка исключает простой на вашем объекте.

При втором способе есть одна тонкость: выбирайте продавца с крупным складом. Широкий ассортимент минимизирует риск потери времени при отсутствии нужной модели.

Обслуживание

Приобрести погрузчики в Киеве легко, но приобретение — только половина дела. Важно ещё и обслуживание, ведь вряд ли вы намерены проводить его самостоятельно, если читаете эту статью. Убедитесь что поставщик способен обеспечить регулярное техническое обслуживание, в т.ч. с выездом на вашу территорию, а также снабжение необходимыми запчастями оригинального производства.

Заключение

Помните, что вилочный погрузчик в неумелых руках представляет опасность как для самого водителя, так и для окружающих. Не допускайте случайных людей до управления, иначе возможен наезд на третьих лиц, опрокидывание машины, повреждение груза и вспомогательных механизмов. Беду легче предупредить, чем расхлёбывать последствия!