Ловля сома с надувной лодки

Сом является одним из наиболее популярных хищников среди рыболовов. Поимка даже особи небольшого размера – большая гордость рыбака. Помимо этого, данная рыба обладает прекрасными вкусовыми качествами и полезными свойствами.

Перед тем как выходить на ловлю сома нужно убедиться в том, что температура воды прогрета выше 10 градусов. Если она холоднее, то не стоит ожидать удачной рыбалки, так как при меньшей температуре этот хищник предпочитает находиться в зимовальных ямах и не проявлять особой активности. Лучшим временем для ловли сома с надувной лодки является интервал с конца мая до начала сентября. Что касается времени суток, то лучше всего ловить эту рыбу в теплые спокойные ночи, однако сом клюет и в светлое время суток.

Лучшими местами ловли сома являются глубокие тихие ямы и участки водоема, имеющие большое количество всевозможных коряг. Также хорошо данный хищник берет приманку в теплую погоду на отмелях, где скапливается большое количество мелочи.

При ловле этой рыбы на спиннинг следует отдать свое предпочтение короткому удилищу длиной около 2.5 метров. Также следует обратить свое внимание на качество колец и крепление катушки. Если качество этих элементов оставляет желать лучшего, то при поклевки крупного экземпляра рассчитывать на успех не стоит. Леску нужно выбирать плетеную, рассчитанную на экземпляры массой около 40 килограмм. Также неплохим вариантом будет использование шнура. В качестве приманки лучше всего использовать воблер. Также можно применять крупные колеблющиеся и вращающиеся блесны, джиговые приманки, твистеры.

Одним из наиболее эффективных методов ловли сома является ловля на квок с надувной лодки. Квок представляет собой небольшую дощечку длиной около 30 сантиметров и шириной около 4 сантиметров, имеющую углубление в 3 сантиметра. В качестве насадки можно использовать практически любые крупные приманки животного происхождения, например, лягушек, мелких птиц, кусочки мяса, рыбы, и т.д. Во время рыбалки приманку следует опустить на глубину около 1,5 метров и начать квоканье. При этом не нужно забывать о своей собственной безопасности, ведь поклевка крупного экземпляра может привести к нежелательным последствиям вплоть до перевертывания лодки. Для рыбалки сома с надувной лодки, как правило, используют лодку длиной более 2,6 метра. Выбрать лодку для рыбалки и посмотреть полный ассортимент надувных лодок можно на сайте https://bark.km.ua.

Хорошие результаты также дает ловля сома на донную удочку. Требования к удилищу донки практически такие же как и к спиннингу. Вес грузила выбирается в зависимости от размера приманки – чем больше приманка, тем тяжелее груз. Обычно выбирают груз массой от 30 грамм. Леску можно применять как обычную, диаметром около 0,8 миллиметра, так и плетенку диаметром около 0,6 миллиметра. Крючки также следует применять повышенной прочности. Можно использовать как один, так и два крючка. Приманки берутся те же самые, что и при ловле на квок, а также можно использовать навозных червей и всевозможных насекомых.