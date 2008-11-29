Измельчитель пищевых отходов для раковины: роскошь или необходимость?

Засор мойки - это, наверное, одна из самых неприятных проблем, с которой регулярно сталкиваются многие домохозяйки. Особенно часто засоры появляются, если на кухне установлено оборудование старого образца: при мытье посуды отходы попадают в сливную трубу и там утрамбовываются. Слишком частое появление пробок может вызвать необходимость замены трубы.

Решить проблему можно двумя способами:

Установить на кухне оборудование нового образца. Купить измельчитель пищевых отходов для раковины .

Стоит ли говорить о том, что второй вариант будет наиболее выгодным и рациональным?

Измельчитель отходов: конструкция, особенности, преимущества

Основная функция измельчителя, как можно догадаться из названия, - перемалывание мусора, который проникает внутрь мойки. После того, как все отходы будут измельчены, они уже не смогут создать затор. Монтаж прибора осуществляется на выходной магистрали водопровода, после чего изделие присоединяется к электрической цепи.

Достоинств в этого варианта немало:

простота в использовании. Собственно, вам нужно только включать прибор во время мойки посуды и отключать его, когда водные процедуры завершены. Но нужно стараться не допускать попадания в сливное отверстие кульков, резиновых элементов, стекла, металла, волос;

безопасность. Даже если случайным образом в слив попадет твердый предмет, измельчитель автоматически выключится - не повредив этот предмет, не сломавшись сам;

долговечность - при условии соблюдения правил эксплуатации.Чтобы продлить время службы измельчителя, необходимо регулярно его чистить с помощью абразивных средств. Отличным вариантом станут кубики льда, лимонная цедра и сода;

универсальность. Вне зависимости от того, установлена у вас на кухне накладная мойка из нержавейки, которую можно просмотреть на сайте или врезная конструкция, измельчитель придется "ко двору".

При выборе измельчителя отходов для раковины обращайте внимание на мощность оборудования (определяет производительность прибора), на габариты емкости (влияет на объем отходов, который сможет пропустить через себя измельчитель), на количество режимов (бывают разные скорости, дополнительные опции - защита от перегрузок, функция реверса, шумоизоляция, антибактериальное покрытие).

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