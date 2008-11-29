Диагностика гидравлических систем и изготовление шестерен

В качественном ремонте гидросистем диагностика гидравлики играет роль никак не меньшую, чем непосредственно ремонтные работы. Это сродни медицинскому обслуживанию: правильный и точный диагноз влияют на исход лечения и возможность рецидива. Так и тут: локализация неисправности и определение возможной ее этимологии позволяют сократить расходы на обслуживание всей гидравлической системы и гарантируют длительный срок службы восстановленному узлу, сопоставимый со временем работы нового.

Техника выполнения ремонтных работ

Группа компаний «Гидростандарт» много лет занимается проектированием, изготовлением, наладкой, диагностикой и ремонтом всего, что связано с гидравликой. Все эти годы идет сотрудничество с ведущими мировыми производителями в этой области. Это позволило накопить громадный опыт, успешно применяемый и сегодня.

Наличие собственного производства и стендовых испытательных площадок позволяет производить весь спектр регламентных и ремонтных работ. При этом диагностика и ремонт неотделимы. И взаимно дополняют друг друга.

Технология процесса простая. Сначала неисправный узел разбирают и тщательно отмывают от загрязнений. Потом все детали подвергают тщательной проверке и выбраковке. По результатам работы делают заключение: что можно восстановить, что заменить или сделать заново.

На замену идут только оригинальные узлы. То, что целесообразнее восстановить — восстанавливают. Для чего на предприятии есть все необходимые ресурсы — от гальваники до высокоточных металлорежущих станков. Если оба варианта недоступны или невозможны, то деталь попросту изготавливают заново. С соблюдением всех подобающих норм, допусков и технологических тонкостей.

После узел собирают и отправляют на стендовые испытания. И только после завершения тестирования происходит покраска, смазка и упаковка с последующей отправкой заказчику.

Практика показывает, что если ремонт произведен с соблюдением всех тонкостей, то восстановленный узел по эксплуатационным характеристикам не уступает новому.

Важное дополнение

Помимо обычного ремонта гидравлических механизмов на предприятии ООО "Пневмо-гидро системы" возможно изготовление конических шестерен из любого металла как по чертежу заказчика, так и по образцу. Работы будут сделаны быстро, качественно, на современных высокоточных станках. При этом будут выполнены все условия ТЗ: от подбора материала до качественной термической обработки.