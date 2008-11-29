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Названі найщасливіші міста Європи

Стало відомо, які європейські міста - найщасливіші.

Відповідний рейтинг склало статистичне агентство "Eurostat", передають Українські новини.

В ході проведення дослідження експерти враховували такі критерії, як: кількість городян, задоволених життям в цілому, а також громадськими місцями, системою охорони здоров'я, екологією та освітою.

Перше місце посіла столиця Литви Вільнюс. Також на лідируючих позиціях опинилися Копенгаген (Данія), Стокгольм (Швеція) і Відень (Австрія).

Найменш щасливими виявилися жителі Афін (Греція).

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