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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Названі найщасливіші міста Європи
Стало відомо, які європейські міста - найщасливіші.
Відповідний рейтинг склало статистичне агентство "Eurostat", передають Українські новини.
В ході проведення дослідження експерти враховували такі критерії, як: кількість городян, задоволених життям в цілому, а також громадськими місцями, системою охорони здоров'я, екологією та освітою.
Перше місце посіла столиця Литви Вільнюс. Також на лідируючих позиціях опинилися Копенгаген (Данія), Стокгольм (Швеція) і Відень (Австрія).
Найменш щасливими виявилися жителі Афін (Греція).
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