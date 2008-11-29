Особенности встроенных точечных светильников

С каждым годом все чаще и чаще дизайнеры при проектировании современных интерьеров отдают предпочтение не классической схеме освещения, предполагающей наличие верхнего источника света и нескольких дополнительного, а интересной точечной подсветке.

Встроенные точечные светильники (https://e27.com.ua/spot-luminaires) сегодня представлены в широком ассортименте, в чем можно убедиться изучив модели в интернет-магазине света е27.Так, по конструктивным особенностям все они делятся на несколько типов.

Основные виды точечных светильников

Точечные светильники в интернет магазине е27 представлены следующими моделями:

накладные,

встраиваемые,

подвесные.

Первые активно используются для зонирования на отдельные функциональные зоны самых разных помещений. Они отлично подходят для сплошных оснований потолка. Самый распространенный вариант — бетонных, в которых нет возможности создать установочную нишу.

Такие осветительные приборы состоят из корпуса с рассеивателем и крепежной площадки. Они просты в монтаже и не требуют специального оборудования для установки.

Встраиваемые точечные осветительные приборы часто называют врезными. Они монтируются в различные полые типы поверхностей и идеально подходят в случае использования натяжных, гипсокартонных и реечных потолков. Эти светильники бывают разных размеров, форм и конфигураций. Большинство решений состоит из корпуса, на котором закреплены фиксаторы для источника света, и крепежных деталей. Сравнительная простота конструкции — основное преимущество таких моделей.

Подвесные решения состоят из корпуса, в который вкручена лампа, и питающего кабеля, монтируемого к потолку. Эти осветительные приборы чаще всего используются для создания декоративной подсветки.

Огромный выбор для разных целей

Выбирая точечные светильники важно учитывать особенности потолка. Для гипсокартонных, натяжных и встраиваемых потолков лучшим решением станут Led-светильники. Они не только высокоэффективные, надежные и долговечные, но и выделяют минимум тепла, а следовательно, отличаются высоким показателем пожаробезопасности.

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