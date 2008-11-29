Как создать идеальный образ? Осеннее пальто в помощь № 12 (652) 13-20 вересня 2017 року Элегантная верхняя одежда – обязательная составляющая женского гардероба. И многие ошибаются, если представляют перед собой только классическую модель под обувь на каблуке. Для каждой доступно «возрождение новой себя»! Создайте интересный образ в спортивном, стиле милитари или кэжуал. Вы будете выглядеть необычно, при этом всегда будет присутствовать нотка аристократичности и изысканности. А какой будете вы этой осенью? Приступим к созданию визитной карточки. Итак, представим 8 возможных вариантов для вас: Это может быть монохромная комбинация. Пальто – подобранное под любимые однотонные вещи. Выгодным становится сочетание классических черного и белого цветов. И даже если вам будет казаться достаточно привычным такой образ, выглядеть вы будете весьма нарядно. Дуэт классики и спорта. Таким образом, элегантный образ слегка разбавляется повседневными спортивными деталями, благодаря чему снимается напряженность. Отлично комбинировать прямые брюки, джинсы, свитерок, светлые мокасины или кроссовочки. Создавайте свободный, раскрепощенный и в то же время эффектный образ. Пестрость и яркость. Есть любимое платьице с мелким разноцветным рисунком или брючки с принтом? Это уже отличный повод разнообразить гардероб подходящим пальто. В данном случае подойдет яркая верхняя одежда. При этом помните – крупный принт должен присутствовать лишь на одной вещи, тогда как все остальные – украшены мелким узором. Нежность и акцент на пастельные тона, которые становятся выбором романтиков. Интересный лук можно получить путем сочетания мягких оттенков (пудрового, сиреневого, розового, мятного и т.д.). Английский или же стиль умеренной роскоши. Здесь все точки над «и» расставлены, пальто в стиле кейп идеально подойдет для создания такого образа. Строго и ярко – именно так будет выглядеть интересное пальто с разрезами на рукавах и идеально сидящими на фигуре платьем, брюками, юбкой. Невесомость возможно воссоздать при помощи расклешенных пальто. Такая верхняя одежда согреет в непогоду, а с виду выглядит ничем не хуже, чем платье. Полусапожечки на каблучке, небольшая сумочка или клатч станут отличным дополнением романтического образа. Если вы любите удивлять и ловить на себе ошеломленные взгляды, ваш стиль – эпатажность. Никогда не говорите никогда, скомбинируйте некомбинируемое! Обычное пальто можно соединить с яркими, необычными аксессуарами (сумками, шляпами, спортивной обувью). Строго придерживаетесь курса на «деловую бизнес вумен»? Тогда все-таки классика! Прямое пальто с широким поясом, кожаными перчатками, шарфом из дорогой ткани – незаменимые элементы такого образа. Фасон, размер, производитель, цена – важные составляющие выбора одежды для женщин. ТМ Модус предлагает отличные варианты - https://tm-modus.com.ua/catalog/palto_osen , которые позволят вам оставаться стильной, желанной, красивой, при этом не переплачивая за покупку. Інші статті номеру У США корупції немає, зате є лобізм

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