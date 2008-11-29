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Відкатні ворота та їх переваги

Ворота бувають різних типів, у кожного з яких є свої плюси. У числі інших виділяють відкатні ворота, які в свою чергу теж діляться на кілька видів. Відкатні ворота - один з найбільш зручних і ефективних варіантів конструкції. Вони мають ряд переваг, деякі з яких на перший погляд зовсім не очевидні.

До переваг використання відкатних  воріт можна віднести:

  • зручно відкривається зона (відкриття в сторону дає можливість мати у своєму розпорядженні автомобіль впритул до конструкції, що особливо важливо при маленьких площах території);
  • максимально просте управління (автоматична система з використанням пульта, фотоелементів і камер, і навіть в ручному режимі такі ворота відкриваються легко завдяки гарній балансуванню);
  • незначний рівень шуму при експлуатації (ефект досягається завдяки використанню сучасних технологій, спеціального гумового покриття роликів і інших компонентів);
  • можливість вибрати матеріал обшивки;
  • солідний естетичний вигляд;
  • стійкість до впливу кліматичних факторів і незначних механічних пошкоджень;
  • не вимагають розчищення снігу;
  • тривалий термін експлуатації.

Якщо вартість таких воріт здасться Вам високою, то є варіант обладнати їх самостійно, витративши значно менше коштів. Для цього потрібно виготовити полотно, яке потім доведеться самостійно облицювати, а ще  необхідно придбати всі комплектуючі у Все для ворот, про них і піде мова далі.

Комплектуючі воріт

Замок на ворота. Замикаючий пристрій на воротах - запорука безпеки. Вибирайте тільки металеві оцинковані замки, вони довше збережуть свої захисні якості і не піддадуться корозії. Замок можна встановити як механічний, так і електромеханічний, який крім ключа можна відкрити брелоком.

Заставна. Цей елемент стане опорою всієї системи воріт. Для підвищення надійності та ефективності необхідно забезпечити надійний фундамент, основною частиною якого заставна і стане. Її, в принципі, можна і не купувати, а виготовити самому, для чого будуть потрібні арматура і швелер.

Зубчаста рейка і привід. Ці елементи вибираються з урахуванням маси воріт і того, яке зусилля доведеться прикладати для відкриття. Саме привід і рейка дають «привілей» відкривати ворота, не виходячи з транспорту. Рейки продаються стандартної довжини 1 метр. Монтаж найкраще довірити знаючій людині, або самому детально ознайомитися з інструкціями.

Матеріали для зовнішнього оформлення, обшивки і рами. Це теж можна віднести до комплектуючих воріт, адже важлива не тільки функціональність, але і зовнішній вигляд. Для фарбування краще використовувати фарби і лаки, які будуть захищати всі елементи від впливу хімічних речовин і виникнення іржі. Колір, фактура тощо, - справа Вашого смаку. Використовуються також досить нетипові для облицювання воріт матеріали: профнастил або, наприклад, дерев'яні панелі. Вони виглядають незвично і ефектно.

Відкатні ворота - це сучасно і ефективно. Їх виготовлення і установку можна доручити надійній компанії, або ж спробувати все зробити самостійно, але в будь-якому випадку не обійтися без якісних комплектуючих.

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