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Преимущества мобильных домов
Мобильные дома из контейнеров обладают рядом преимуществ, которые сделали их популярными в разных частях земного шара. Дома, которые не уступают по технологическим качествам стационарным строениям, начали использовать и в нашей стране в самых разных качествах.
При строительстве мобильный дом обладает рядом преимуществ:
- Скорость возведения. Строение монтируется из готовых блоков в течение двух-трех часов на модуль.
- Возможность демонтажа и мобильность. Мобильный дом легко разбирается на мелкие части, которые перевозят в удобном для владельца режиме.
- Возможность расширения пространства. При желании можно докупить еще несколько модулей, чтобы расширить дом, их легко присоединить к уже имеющейся конструкции.
- Экологичность. При изготовлении разборных строений применяются только экологически чистые материалы.
- Низкая стоимость. По сравнению с капитальной застройкой дом из контейнеров стоит гораздо меньше.
- Гарантийный срок. Гарантия на модульное демонтируемое строение составляет как минимум 50 лет.
- Низкая теплопроводность стенок контейнера позволяет сохранять тепло внутри дома.
- Безопасность. Правильно созданная конструкция обладает теми же показателями безопасности, что и стандартный жилой фонд.
- Многофункциональность. Модули можно использовать как заблагорассудится и даже при желании менять местами. Жильё изготавливается "под ключ". В собранном доме подключат все коммуникации, организовано утепление.
- Простор для фантазии заказчика. В мобильных демонтируемых строениях можно легко воплотить различные идеи, в стандартном строительстве стоящие слишком дорого или создающие трудности при реализации.
- Использование контейнеров разных размеров, позволяет регулировать высоту потолка.
Процесс создания мобильных домов
Конечно, в изготовлении отдельного мобильного строения есть нюансы, но в общем процесс создания имеет схожесть принципов:
- Создание эскиза. Можно выбрать как стандартный вариант, так, и заказать особенное конструктивное решение. Обязательно проектируется трехмерный эскиз будущего дома, в который клиент может вносить свои пожелания.
- Изготовление модулей. Создание отдельного модуля может занимать до 5 дней. В нём уже будут постелены полы, установлены двери и окна, проложена электропроводка и инженерные коммуникации, выполнена внутренняя отделка, размещены межкомнатные перегородки.
- Подготовка фундамента. На территории, где планируется разместить строение из контейнеров, необходимо залить фундаментную подушку. Доставка частей конструкции на место, обычно, осуществляется производителем.
- Монтаж модулей. Один модуль монтируется в среднем около 2-3 часов силами 2-3 рабочих.
- Приём работы заказчиком. Новый владелец мобильного жилья может ввезти свою мебель и вещи, для обустройства на новом месте.
Из контейнеров возможно соорудить настоящее произведение искусства в домостроении. Возможно даже возведение многоквартирного здания. Очень удобно использование сооружения из контейнеров для создания магазинов, кафе, домов отдыха, отелей, офисов и других коммерческих помещений. Мобильные строения дают возможность разместить торговую точку или офис в любом удобном месте, не требуя с разрешений на капитальное строительство.
С мобильными домами из контейнеров переезд, на другое место, перестал считаться долгой, затратной и нервной задачей. Теперь можно просто собрать дом и вместе с ним приехать на нужное место, главное, подготовить фундамент.