Преимущества мобильных домов

Мобильные дома из контейнеров обладают рядом преимуществ, которые сделали их популярными в разных частях земного шара. Дома, которые не уступают по технологическим качествам стационарным строениям, начали использовать и в нашей стране в самых разных качествах.

При строительстве мобильный дом обладает рядом преимуществ:

Скорость возведения. Строение монтируется из готовых блоков в течение двух-трех часов на модуль.

Возможность демонтажа и мобильность. Мобильный дом легко разбирается на мелкие части, которые перевозят в удобном для владельца режиме.

Возможность расширения пространства. При желании можно докупить еще несколько модулей, чтобы расширить дом, их легко присоединить к уже имеющейся конструкции.

Экологичность. При изготовлении разборных строений применяются только экологически чистые материалы.

Низкая стоимость. По сравнению с капитальной застройкой дом из контейнеров стоит гораздо меньше.

Гарантийный срок. Гарантия на модульное демонтируемое строение составляет как минимум 50 лет.

Низкая теплопроводность стенок контейнера позволяет сохранять тепло внутри дома.

Безопасность. Правильно созданная конструкция обладает теми же показателями безопасности, что и стандартный жилой фонд.

Многофункциональность. Модули можно использовать как заблагорассудится и даже при желании менять местами. Жильё изготавливается "под ключ". В собранном доме подключат все коммуникации, организовано утепление.

Простор для фантазии заказчика. В мобильных демонтируемых строениях можно легко воплотить различные идеи, в стандартном строительстве стоящие слишком дорого или создающие трудности при реализации.

Использование контейнеров разных размеров, позволяет регулировать высоту потолка.

Процесс создания мобильных домов

Конечно, в изготовлении отдельного мобильного строения есть нюансы, но в общем процесс создания имеет схожесть принципов:

Создание эскиза. Можно выбрать как стандартный вариант, так, и заказать особенное конструктивное решение. Обязательно проектируется трехмерный эскиз будущего дома, в который клиент может вносить свои пожелания. Изготовление модулей. Создание отдельного модуля может занимать до 5 дней. В нём уже будут постелены полы, установлены двери и окна, проложена электропроводка и инженерные коммуникации, выполнена внутренняя отделка, размещены межкомнатные перегородки. Подготовка фундамента. На территории, где планируется разместить строение из контейнеров, необходимо залить фундаментную подушку. Доставка частей конструкции на место, обычно, осуществляется производителем. Монтаж модулей. Один модуль монтируется в среднем около 2-3 часов силами 2-3 рабочих. Приём работы заказчиком. Новый владелец мобильного жилья может ввезти свою мебель и вещи, для обустройства на новом месте.

Из контейнеров возможно соорудить настоящее произведение искусства в домостроении. Возможно даже возведение многоквартирного здания. Очень удобно использование сооружения из контейнеров для создания магазинов, кафе, домов отдыха, отелей, офисов и других коммерческих помещений. Мобильные строения дают возможность разместить торговую точку или офис в любом удобном месте, не требуя с разрешений на капитальное строительство.

С мобильными домами из контейнеров переезд, на другое место, перестал считаться долгой, затратной и нервной задачей. Теперь можно просто собрать дом и вместе с ним приехать на нужное место, главное, подготовить фундамент.