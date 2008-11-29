Что можно заказать в типографии

Типография предлагает комплекс различных услуг по печати баннеров, стикеров, блокнотов, флагов, изготовлению ручек, кружек и других предметов с авторским изображением по демократичной цене. Перед запуском заказа в производство необходимо предоставить эскизы. Если их нет, то специалисты типографии сами могут разработать и предложить их на согласование заказчику.

Услуги типографии и преимущества сотрудничества

В типографии можно заказать любую печатную продукцию, независимо от материала и тиража. Например, стикеры заказать одного и того же размера можно по разной цене, которая будет зависеть от тиража. Чем больше штук необходимо, тем ниже стоимость одного изделия.

Физические и юридические лица обращаются в типографию, так как в этом случае они получают следующие преимущества:

Быстрая печать в необходимом формате.

Возможность нанесение логотипа фирмы для повышения узнаваемости бренда.

Низкая стоимость печати.

Возможность выбрать материал для печати.

Специалисты могут сами разработать эскиз, используя свои профессиональные навыки.

Возможна доставка, если заказа достаточно большой или заказчик из другого региона.

Оформить заявку можно онлайн, скинув эскиз на электронную почту и связавшись с сотрудниками любым удобным способом.

Последнее время юридические лица все чаще заказывают флаги с логотипом организации в типографиях. Это связано с тем, что их наличие в офисе повышает лояльность клиентов. Маленькие флажки используются для проведения промоакций. Стоимость флагов варьируется, в зависимости от количества и используемых материалов. Например, бумажный флажок на пластиковом флагштоке стоит дешевле тканевого на деревянном древке.

Как компании решают проблему с отгрузкой

Многие организации сегодня работают по всей России. Для осуществления отгрузки им требуются картонные коробки. Однако не всегда они есть в наличии. Их можно купить в специализированных компаниях, но стоимость будет относительно высокая. Именно поэтому большинство бизнесменов упаковочные картонные коробки заказывают в типографии по этому адресу .

Преимуществом заказа здесь является возможность создать коробку необходимого размера в любом количестве. При их создании используется уплотненный картон, согласно требованиям ГОСТ Р. У сотрудников типографии есть все необходимые эскизы, но заказчик при желании может добавить специальные ручки, если товар достаточно тяжелый, а коробка большая. Это облегчит процесс транспортировки. Стоимость изготовления подобных ручек символическая. Подробности можно уточнить у специалистов типографии.