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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Что можно заказать в типографии
Типография предлагает комплекс различных услуг по печати баннеров, стикеров, блокнотов, флагов, изготовлению ручек, кружек и других предметов с авторским изображением по демократичной цене. Перед запуском заказа в производство необходимо предоставить эскизы. Если их нет, то специалисты типографии сами могут разработать и предложить их на согласование заказчику.
Услуги типографии и преимущества сотрудничества
В типографии можно заказать любую печатную продукцию, независимо от материала и тиража. Например, стикеры заказать одного и того же размера можно по разной цене, которая будет зависеть от тиража. Чем больше штук необходимо, тем ниже стоимость одного изделия.
Физические и юридические лица обращаются в типографию, так как в этом случае они получают следующие преимущества:
Последнее время юридические лица все чаще заказывают флаги с логотипом организации в типографиях. Это связано с тем, что их наличие в офисе повышает лояльность клиентов. Маленькие флажки используются для проведения промоакций. Стоимость флагов варьируется, в зависимости от количества и используемых материалов. Например, бумажный флажок на пластиковом флагштоке стоит дешевле тканевого на деревянном древке.
Как компании решают проблему с отгрузкой
Многие организации сегодня работают по всей России. Для осуществления отгрузки им требуются картонные коробки. Однако не всегда они есть в наличии. Их можно купить в специализированных компаниях, но стоимость будет относительно высокая. Именно поэтому большинство бизнесменов упаковочные картонные коробки заказывают в типографии по этому адресу.
Преимуществом заказа здесь является возможность создать коробку необходимого размера в любом количестве. При их создании используется уплотненный картон, согласно требованиям ГОСТ Р. У сотрудников типографии есть все необходимые эскизы, но заказчик при желании может добавить специальные ручки, если товар достаточно тяжелый, а коробка большая. Это облегчит процесс транспортировки. Стоимость изготовления подобных ручек символическая. Подробности можно уточнить у специалистов типографии.
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