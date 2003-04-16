Правила прийому на роботу українців у Росії

Незважаючи на наявне протистояння між Росією і Україною, немає ніяких перешкод для працевлаштування українських громадян у російських роботодавців. Як і для інших іноземців, щодо громадян України при прийомі на роботу у РФ діють норми, встановлені законодавством. Проте, є деякі нюанси, які роботодавець повинен врахувати при укладенні трудового договору з громадянином України.

Перш, ніж вимагати від громадянина України документи, необхідні для працевлаштування іноземного підданого, необхідно переконатися, що його статус дозволяє оформляти з ним трудові відносини. Українцям для в'їзду на територію Росії віза не потрібна, але у їх міграційних картах в якості мети в'їзду повинно бути зазначено: «робота». Оформлення трудових відносин можливо як з тими громадянами України, які проживають на території РФ тимчасово за відповідним дозволом, так і з тими, хто проживає постійно і у яких є вид на проживання.

Громадянам України, у яких є дозвіл на тимчасове проживання (РПП) чи вид на проживання, дозвіл на роботу — патент — оформляти не потрібно. Це стосується і тих громадян України, у яких є офіційно підтверджений статус біженця. Для постійно проживаючих іноземців і біженців немає ніяких обмежень при прийомі на роботу, і порядок їх працевлаштування нічим не відрізняється від того, який застосовується у відношенні росіян.

Перебувають тимчасово громадянам України потрібно оформити патент і при цьому працювати по ньому вони зможуть тільки в межах регіону, в якому цей документ було видано. Працювати вони зможуть тільки на тих підприємствах, яким офіційно виділені квоти на прийом на роботу громадян іноземних держав. Іноземці, які проживають на території РФ тимчасово, також обмежені при працевлаштуванні — оформити трудові відносини вони мають право тільки в межах суб'єкта Федерації, в якому їм дозволено тимчасово проживати.

Крім документів, що підтверджують статус, громадянам України потрібно пред'явити в відділ кадрів при працевлаштуванні ті ж документи, які необхідні і росіянам. Відповідно до вимог Трудового кодексу, в цей перелік входять:

паспорт або інший документ, за яким можна ідентифікувати особу;

поліс державної системи пенсійного страхування з номером СНІЛС (за винятком випадків, коли іноземець поступає на роботу вперше або заключає трудовий договір по сумісництву);

трудова книжка;

документи, що підтверджують отримання освіти, спеціальності або кваліфікації.

Претендентам з України, що мають статус біженця, при прийомі на роботу можна не пред'являти паспорт, але вони повинні будуть обов'язково пред'явити свідоцтво про те, що їм надано тимчасовий притулок, або посвідчення біженця, відповідно до п. 7 ст. 7 Федерального закону від 19 лютого 1993 року № 4528-1 «Про біженців». Згідно п. 3 Положення про оформлення, видачу та обмін посвідчення біженця, затвердженого постановою Уряду РФ від 10 травня 2011 р. № 356 свідоцтво видається на строк не більше одного року, а посвідчення — на строк не більше трьох років, відповідно до п. 12 Порядку надання тимчасового притулку на території Російської Федерації, затвердженого постановою Уряду РФ від 9 квітня 2001 року № 274.

Якщо при прийомі на роботу це робоче місце виявиться першим для іноземця, свідоцтва СНІЛС у нього може не бути, тому роботодавець повинен оформити його самостійно, так як іноземні працівники, крім тих, що перебувають в Росії тимчасово або відноситься до категорії висококваліфікованих фахівців, є застрахованими особами, у відповідності з пунктом 1 ст. 7 Федерального закону від 15 грудня 2001 року № 167-ФЗ «Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації». Крім того, згідно п. 2 ст. 11 Федерального закону від 1 квітня 1996 р. № 27-ФЗ «Про індивідуальному (персоніфікованому) обліку в системі обов'язкового пенсійного страхування», дані по них повинні включатися в щоквартальну персоніфіковану звітність.

З 1 січня 2015 року роботодавцям поставлено в обов'язок повідомлення міграційної служби МВС про факт працевлаштування кожного іноземця, незалежно від наявного у нього статусу, без винятку. Повідомлення необхідно направити протягом трьох робочих днів після того, як іноземець був прийнятий на роботу.

Трудові книжки, видані на території України, не мають офіційного статусу в Росії, тому за відсутності трудової книжки встановленого в РФ зразка, роботодавцю необхідно буде оформити цей документ на новому бланку самостійно за стандартною формою згідно з наведеною в постанові Уряду №225 від 16.04.2003. Відомості з трудової книжки, виданої на території України, в новий документ не потрібно переносити, тому запис про прийом на роботу громадянина України в цьому випадку буде мати порядковий номер 1.

Слід врахувати, що між Росією та Україною підписана угода про взаємне визнання освітніх документів без додаткових процедур. Тому документи про освіту, отриману в українських навчальних закладах будь-якого рівня мають однаковий з російськими статус. При необхідності, у роботодавця є право вимагати, щоб документ про освіту супроводжувався нотаріально завіреним перекладом, але, як правило, цього не потрібно.

Як і з решти іноземних громадян, з працівників, що прибули з України, не вимагається підтвердження про постановку на військовий облік, оскільки вони не є російськими громадянами і, відповідно, не є військовозобов'язаними.

Але, як і у всіх інших випадках, при прийомі на роботу громадянина України необхідно ознайомити під підпис із положеннями колективного договору, локальними нормативними актами організації, в тому числі правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також з інструкціями з охорони праці.

З іноземцями, які є громадянами України, може бути укладений як строковий, так і безстроковий трудовий договір. У відповідності зі ст. 67 ТК РФ підписати цей документ сторони повинні не пізніше, ніж через 3 дні після того, як іноземний працівник приступить до фактичного виконання своїх трудових обов'язків.

На роботу іноземець може бути прийняти з умовою проходження випробувального терміну. Але це умова, як і в загальному випадку, не застосовується, коли мова йде про:

вагітних жінок і жінок, у яких до моменту прийому на роботу є діти у віці до півтора років;

неповнолітніх іноземних громадян;

осіб, які здобули середню або вищу освіту і вперше поступають на роботу за фахом;

осіб, з якими строковий договір укладається на період до двох місяців.

Трудовий договір, укладений при прийомі на роботу з громадянином України, оформлюється і підписується в двох примірниках — по одному працівнику і роботодавцю. Працівник повинен обов'язково розписатися в обох примірниках, підтвердивши, тим самим, що з текстом документа він ознайомився. Наказ про прийняття на роботу громадянина України оформляється на підставі підписаного сторонами трудового договору. З наказом працівника слід ознайомити під підпис не пізніше, ніж через три дні після того, як він приступить до роботи.

Працівник кадрової служби, відповідальний за ведення особистих карток працівників, повинен оформити таку картку і перенести в неї всю необхідну інформацію з документів, пред'явлених співробітником при вступі на роботу.

Запис про прийом на роботу також робиться у трудовій книжці на підставі відповідного наказу. Якщо книжка оформляється вперше, запису про прийом на роботу в російську компанію присвоюється перший номер.