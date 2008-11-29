Світова економіка втрачає трильйони доларів за хабарів

Щороку світ втрачає від хабарництва близько 2% світового ВВП. Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, повідомляє «Голос Америки».

«Щороку світ втрачає від хабарництва, що є лише одним із проявів корупції, між 1,5 і 2 трильйони доларів — близько 2% світового ВВП. Ці втрати — лише верхівка айсберга, довгострокове вплив — набагато більше», — заявила вона.

Крім того, Лагард, коментуючи ситуацію в Україні, зазначила, що антикорупційні реформи в Україні, зокрема створення Національного антикорупційного бюро — «лише перший крок у боротьбі з корупцією.

Вона також додала, що Україні необхідно розширити повноваження щодо переслідування підозрюваних злочинців і розширити можливості прокуратури пред'являти звинувачення в антикорупційних судах.

«Ситуація в Україні підкреслює наше більш широке завдання: домогтися тривалих змін. Для цього міжнародні організації, громадянське суспільство і політичні лідери повинні діяти спільно. І ми повинні реалістично сприймати швидкість можливого прогресу. Культура і звички, хороші чи погані, не змінюються за день», — додала Лагард.