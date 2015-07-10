Николай Негрич: народный избранник



В результате опроса о качественной жизни в столице, а именно речь идет о районах, жители Соломенки довольны результатами самоуправления. В последние время сотрудничество жителей столицы с районными чиновниками улучшилось в разы. Эта тенденция осуществилась, когда в государстве появились молодые кандидатуры. Один из основоположников результативной системы взаимовыгодного сотрудничества жителей с государством является Николай Негрич — депутат Киевсовета.

Депутат Николай Негрич — новый избранник в государстве, однако многие люди, проживающие на Соломенке, знают его давно. Депутат Киеврады Николай Негрич с начала профессиональной политдеятельности понимал проблемы киевлян. Так, кандидатура Негрича для большинства людей стала надежной. Микола Негрич часто обсуждает с людьми разных возрастов обустройство и ремонт общеобразовательных школ, садиков, улиц, а также площадок, скверов и парков.

Негрич Николай Михайлович родился 29.08.1982 года. Является гражданином Украины, в столице живет с 1998. В 2003 закончил КНУ им. Т. Шевченко, получив диплом по Международному праву. В этом же году стал главным экономистом в ДАК «Хліб України», а спустя десять месяцев получил повышение и стал руководителем управления госпрограмм. Осенью 2004 стал руководителем ТОВ «Агропромбудкапітал», и работает там в настоящее время. В 2006 году его избрали главой совета ТОВ «Плиски Агро».

С 14-15 годы является депутатом Киевсовета 7 созыва. Был избран от партии "УДАР" по округу № 51 в Соломенском районе. В октябре 2015 избран от фракции «Солидарность». Женат, есть два сына.



Депутат много времени уделяет вопросам, касающихся детей и подростков. Негрич Николай Михайлович убежден, что комфорт в развитии детей является главной задачей на сегодняшний день. Всем известно, что упражнения для правильного развития малыша очень важны. Но в нашем мегаполисе мамы и папы и сейчас сталкиваются с проблематикой обеспечения своим детям возможности играть и развивать воображение.

Сегодня, благодаря депутату Негричу, построены новые комплексы для игр. Каждая деталь площадок полностью отвечает нормам безопасности: бортики, ступеньки, углы, покрытия. Эти площадки гармонично вписываются в городскую среду.

Площадки, школы, спортивные комплексы, скверы — это далеко не все положительные изменения, осуществимые благодаря Николаю Негричу. Жители Соломенки уже успели оценить его работу и продолжают поддерживать депутата на выборах. Микола Негрич действует , а не пиарится и поэтому мы видим результат и преображение района ежедневно.

