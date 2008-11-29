Росію затягує трясовина міжнародних судів

"Нафтогаз України" подав в суд в Гаазі позов на РФ, вимагаючи відшкодувати завдані йому окупацією Криму збитки на суму $5 млрд. Але ось куди цікавіше інше.

Так, крім "Нафтогазу" з позовами по відношенню до Росії за весь цей час звернувся цілий ряд українських банків і компаній, зокрема "Укрнафта", "Аеропорт "Бельбек", "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Лугзор", "Стабіл", "Еверест", і навіть Ігор Коломойський вніс свою лепту в законодавчий пресинг країни-окупанта. Крім того, крім українських компаній до Росії і російських монополій є претензії і в інших країн, зокрема буквально днями в суд Лондона з позовом звернувся турецький перевізник "Palmali", що вимагає з підрозділу "Лукойлу", нафтотрейдера Litasco, $2 млрд!

І найцікавіше. Весь цей вал судових позовів і компенсацій навалився на Росію не 2014-го або 2015-му, коли вона ще себе більш-менш впевнено почувала завдяки подушці безпеки, накопиченої за роки високих цін на нафту, а саме зараз, коли виснаження фондів і запасів змушує навіть розпродавати свої монополії.

У свою чергу, стабілізувати ситуацію напередодні виборів життєво важливо для Кремля, і він готовий і далі відправляти в топку всі наявні ресурси, щоб переобрання Путіна пройшло гладко. А між тим саме на 2018 рік очікуються рішення по багатьом з вищезазначених позовів.