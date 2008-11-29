Як англійська мова може поліпшити ваше життя?

Зазвичай, люди з обережністю ставляться до будь-яких змін у своєму житті. Часто нове їх лякає, і щоб поліпшити своє становище - діяти треба рішуче, не відкладаючи на потім. Звичайно, екстремальні вчинки, які межують з божевіллям краще виключити, краще почати з більш простих і корисних. Адже, іноді, таке рішення може значно змінити ваше життя. Можна зайнятися вивченням іноземних мов, як наприклад англійської на Позняках. Перевага цього заняття:

нові знайомства;

знання мови;

якщо пощастить і нова робота.

Природно, доведеться долати чимало труднощів в період навчання, але поступово починаєш відчувати безмірну радість, впевненість в своїх силах. Знання мови допоможе підняти самооцінку, самовдосконалюватися і внести зміни у своє життя.

Перевага вивчення і володіння іноземними мовами.

Володіючи будь-якою іноземною мовою, є велика ймовірність знайти нових друзів, знайти цікавих співрозмовників. Всесильний інтернет, де є клуби і всякі спільноти, допомагають вивчати і долати мовний бар'єр. Це - листування, різні форуми, де можна вести дискусії на цікаві теми, обмінюватися знаннями та викладати своїм думки, можливість поговорити з цікавими людьми в режимі онлайн і офлайн та одночасно оцінити свої здібності.

Джерело нових знань

Вивчення і знання англійської мови дає можливість інтелектуально розвиватися. У чому це полягає? Можна без зусиль знаходити цікаву для себе інформацію і шукати відповіді на поставлені питання в англомовному Інтернеті. Теми можуть бути різні: наукового характеру або технічні, захоплюючі статті відомих журналістів або звичайні рецепти, журнали мод або художні твори відомих або молодих письменників, і, природно, міжнародні новини. Крім того , ви починаєте інакше сприймати літературні твори, зміст текстів пісень, розуміти фільми, так як якість перекладу часто не доносить справжнього змісту творів. А ще, це можливість читати твори великих письменників в оригіналі, і робити для себе дивовижні відкриття.

Покращує пам'ять і мозкову діяльність

Володіючи англійською мовою можна досягти нових вершин. Доведено, що спроби подолати мовний бар'єр тренують пам'ять, покращують роботу мозку. А це велика можливість уникнути виникнення хвороби Альцгеймера, яка за останній час збільшилася, і стала по-справжньому страшною для оточуючих.

Щоб регулярно тренувати пам'ять необхідно щодня вчити не менше 10 слів і знати їх переклад. Це в першу чергу допоможе завантажувати мозок і вберегти його від старіння.

Подорож з комфортом

Для любителів подорожувати англійська мову дає великі можливості. По-перше, спілкування з англомовними друзями, якщо такі є. По-друге, без страху вирушати у відрядження за кордон. Можливість потрапити на стажування за кордон, якщо вік дозволяє брати участь в програмі з обміну студентів за кордон. В той же час, потрапляючи в нове мовне середовище, ви можете пізнавати особливості англійської мови, познайомитися з культурою країни, в якій ви перебуваєте, способом життя місцевих жителів, їх звичаями.

Підвищує самооцінку

Крок за кроком, домагаючись успіхів, ви починаєте вірити в себе. Перед вами відкриваються великі можливості. Ви починаєте розуміти, що тільки рішучість і вчинки допоможуть змінити життя на краще, при цьому усвідомлювати яка велика перевага - знання англійської мови.