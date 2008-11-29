Особливості інтер'єру ванної кімнати в класичному стилі

Інтер'єр в класичному стилі ніколи не втратить своєї популярності. Його обирають ті, хто шумного буяння фарб сучасних тенденцій воліють чистоту, блиск і умиротворення. Класичний стиль покликаний показати достаток і в той же час стриманість.

Оформивши дизайн ванної кімнати в класичному стилі, можна отримати шикарне приміщення, в якому буде не тільки комфортно проводити гігієнічні процедури, але і в цілому приємно знаходитися. Така кімната здатна зачарувати своєю привабливістю. Вона представляється острівцем затишку, який дозволить відпочити від повсякденної суєти.

Класичний стиль передбачає легкість і разом з тим вишуканість. Простоту форм, яка межує з витонченістю. Практично всі його елементи є успадкованими з грецької культури. Це напрямок ідеально підходить для того, щоб оформити інтер'єр ванної кімнати.

Плануючи інтер'єр ванної кімнати в класичному стилі, варто використовувати переважно світлі тони — білий, бежевий, світло-жовтий або блідо блакитний. Допускаються також і інші колірні рішення. Головне, щоб вони відповідали такого важливого для класики критерієм, як стриманість. Ніяких яскравих плям, тільки спокійні пастельні відтінки. Для того, щоб оформити дизайн ванної кімнати в класичному стилі, рекомендується використовувати білий колір. Він значно розширює простір приміщення, що є великою перевагою для сучасних малогабаритних санвузлів. До того ж білий — це колір чистоти, а це те, що потрібно для ванної кімнати.

Поєднання кольорів можуть бути самі різні. Найчастіше вдаються до використання контрастів, коли стіни та стелю виконуються в світлих тонах, а пол, навпаки, в темних. Однак не варто переборщувати, інакше може вийти ситуація, коли занадто велика різниця в тонах внесе дисгармонію в інтер'єр.

Часто оформляють ванні кімнати з використанням персикових відтінків. Можливо також застосування кольору натурального дерева або каменю — наприклад, мармурова плитка на стінах забезпечить традиційність, притаманну даному стилю. Допускається додавання золотих тонів, найчастіше ними забарвлюється ліпнина або інші елементи настінного декору. Це додає розкоші в інтер'єр ванної кімнати.

Стіни ванної кімнати прийнято викладати керамікою. І це розумно, адже плитка здатна витримувати різкі перепади вологості і температури. А такі неминуче виникають у такого роду приміщеннях. Плитка підбирається будь-яких розмірів і форм в залежності від індивідуальних уподобань. Текстура при цьому може бути виконана у вигляді різноманітних візерунків, як плитка Rocersa Stucco, а також імітувати натуральний камінь, який дуже вітається в класичних інтер'єрах.

Однак не тільки плитка може бути використана у ванній кімнаті. Широко застосовуються і такі матеріали, як:

штукатурка;

водостійка матова фарба;

шпалери, що миються.

Шпалерами при цьому краще обклеювати стіни кімнати, які не знаходяться в безпосередній близькості від джерел води. В іншому випадку вони швидко прийдуть в непридатність. Найчастіше застосовується спільне їх використання такими матеріалами, як керамічна плитка.

У деяких випадках дуже непогано виглядатимуть пофарбовані стіни. Їх також можна доповнити ліпниною або імітацією колон — такі відсилання до античної культури є основою класичного стилю. Звичайно, фарба не так довговічна, як плитка, проте сильно спрощує процес оздоблення.

Ванна кімната в класичному стилі припускає стать, колір якого контрастує з облицюванням стін. Для його обробки ідеально підійде керамічна плитка. Використання натурального дерева також допустимо, однак при цьому варто враховувати індивідуальні особливості приміщення з його схильністю до підвищеної вологості. Менш витончений, але такий же міцний, як і плитка, буде наливну підлогу. Стелю при будь-якому способі оздоблення бажано залишити білою або ж залишити для неї найбільш світлі тони.

Щоб наповнити кімнату духом класики, необхідно правильно вибрати предмети меблів. Для класичної ванної нехарактерні сучасні хромовані поверхні, яскраві кольори і екстравагантні форми. Це варто враховувати, вибираючи предмети, якими буде доповнено інтер'єр приміщення.

Класична ванна кімната не містить велику кількість меблів. Цілком достатньо для створення атмосфери буде кілька шафок, одна з яких розташовується під раковиною, а решта підвішуються на стіни в різних частинах приміщення — над ванною, пральною машиною, унітазом.

До речі, сучасні пральні машини досить сильно виділяються на тлі загального дизайну, тому їх також часто ховають у спеціальних шафах.

Без сумніву, інтер'єр класичної ванної кімнати будується навколо такого елемента сантехніки, як ванна. Вона може бути великою або маленькою, але її присутність робить з кімнати щось більше, ніж просто місце для особистої гігієни. Більше всього в інтер'єр впишуться класичні ванни овальної форми. Кольори можуть бути самі різні, від стандартного білого до глибокого чорного. Тут вибір залежить безпосередньо від декору стін та підлоги.

Матеріал ванної може бути виконаний з:

кераміки;

латуні;

чавуну.

Латунні і чавунні чаші відрізняються тим, що тривалий час здатні зберігати тепло, однак з-за великої ваги їх розміщення може бути поставлено під питання. Щоб поставити таку ванну, попередньо необхідно протестувати підлогу в кімнаті на міцність і в разі необхідності провести роботи по зміцненню.

Як для малогабаритних, так і для великих приміщень допустимо використання душових кабін. При цьому не варто купувати дорогі, насичені великою кількістю функцій і кнопок. Вітаються вбудовані варіанти, так як вони найбільш гармонійно вписуються в інтер'єр класичної ванній. До того ж, монтувати їх досить просто. Для цього на суміжні з душовою стіни укладається плитка, виставляється піддон, а потім простір огороджується скляними стінками.

Умивальники та раковини для класичної ванної кімнати краще купувати традиційної овальної форми. Якщо розміри приміщення дозволяють, можна розмістити уздовж стіни дві раковини. Це буде виглядати дуже естетично і дозволить членам сім'ї займатися ранковою або вечірньою особистою гігієною, не чекаючи один одного. Раковини часто монтуються в мармурові стільниці.

Змішувачі використовуються традиційні, з довгим зігнутим краном і ручками, що крутяться. В магазинах можна знайти дуже цікаві моделі, які імітують стару сантехніку і штучно-зістареною поверхнею, виконаної в кольорі бронзи, міді або матової сталі.

Вибираючи унітаз або біде, варто дотримуватися правила «чим простіше, тим краще». Класичний стиль не терпить зайвої химерності, в цьому його шарм, тому форма всієї сантехніки і санфаянса повинна відповідати загальним тенденціям напрямку.

Ванна кімната в класичному стилі є уособленням чистоти, спокою й умиротворення, тому повинна бути наповнена ненав'язливим рівним світлом. Якщо в приміщенні відсутні вікна, то штучне освітлення відіграє дуже велику роль. Воно може бути подане:

різними люстрами;

настінними світильниками і бра;

підлоговими абажурами.

Вкрай небажано використання вбудованих точкових світильників. Вони зручні, однак надто сучасні і псують традиційну атмосферу, притаманну класичного стилю. Втім, досвідчені дизайнери здатні створити справжнє диво, примудряючись поєднувати сучасні елементи з класичними, не порушуючи при цьому гармонії.