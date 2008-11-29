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Аренда офиса для предпринимательской деятельности

Каждый начинающий предприниматель знает, что открытие собственного дела трудозатратный процесс, который требует вложения большого количества денежных средств уже на начальном этапе. Поэтому, дальнейшее решение о развитии может строиться на вложениях инвесторов, собственных финансов или же кредитных средств. Деньги необходимы для того, чтобы создать оборотный капитал, а также на приобретение необходимого оборудования и других основных средств.

При этом, иметь собственное помещение для осуществления предпринимательской деятельности в Киеве недоступно для большинства бизнесменов. Так как приобретение собственных офисных зданий очень затратно и возможно только на следующих этапах развития. Поэтому, все большей популярностью пользуются бизнес центры Киева. Аренда в них позволяет организовать комфортное рабочее пространство.

В чем преимущества аренды офисных помещений?

Арендовать офис для предпринимательской деятельности очень удобно, особенно, если вы не обладаете большим стартовым капиталом. При этом, вы можете выбрать наиболее подходящий бизнес-центр в Киеве, который будет отвечать вашим требованиям.

В целом, аренда офиса имеет следующие преимущества:

1) высокий уровень мобильности — в случае развития деятельности и необходимости увеличения площади, можно быстро переехать в более подходящее здание, или же подобрать другой офис в нужном территориальном участке;

2) отсутствие необходимости поддерживать и содержать офисные помещения — обслуживанием, ремонтом, охраной и уборкой здания занимается арендодатель, поэтому вам не нужно нанимать в штат уборщиков и другой вспомогательный персонал;

3) налогооблагаемая база уменьшается — плата за аренду входит в затраты, которые напрямую влияют на уменьшение налогооблагаемой прибыли;

4) значительно уменьшаются кредитные риски;

5) всегда есть возможность снизить стоимость аренды.

Где арендовать офис?

Аренда коммерческой недвижимости в Киеве (https://bre.com.ua) в деловых центрах имеет важное преимущество — здания располагаются в непосредственной близости к станциям метро и остановками городского транспорта.

Однако, если вы подбираете подходящий объект для аренды бизнес недвижимости, нужно учитывать следующие особенности:

  • уровень комфорта здания и помещений;
  • подходящая планировка;
  • необходимая полезная площадь помещений (в зависимости от масштабов вашей деятельности);
  • условия аренды помещений.
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