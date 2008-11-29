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Дачные инструменты, облегчающие работу на огороде

Дачно-огородный сезон для истинного любителя длится круглый год. И когда основные дачные работы завершены, огород подготовлен к зимовке, время пересмотреть своих верных помощников, починить их и запланировать приобретение новых инструментов для сада и дачи.

Удовольствия от ухода за грядкой и будущий урожай напрямую зависят от используемого инвентаря. Хороший качественный инструмент для дачи (https://domstroy.com.ua/instrumenty-dlya-dachi-sada-ogoroda) так же важен, как солнечные лучи и постоянное водоснабжение.

Какие инструменты нужны для сада и дачи

Инвентарь, используемый в работе на приусадебном участке, зависит от планировки участка и видов культур, выращиваемых на нем. Для работы в саду или на грядке понадобятся немного различающиеся наборы инструментов.

Группы садово-огородного инвентаря:

  • инструменты для обработки почвы (лопаты, тяпки, грабли, сапы, мотыги, вилы и пр.)
  • инвентарь для ухода за кустами и деревьями (секаторы, ножницы, пилы и др.)
  • инвентарь для проведения поливочных работ (шланги, разбрызгиватели, помпы и насосы)

Если участок имеет большую площадь, то для его обработки можно использовать специальную технику. При небольших капиталовложениях такая техника способна значительно облегчить задачи по обработке большой площади земли.

Минимальный набор дачника-огородника должен включать следующие инструменты:

  • лопата штыковая;
  • лопата совковая;
  • тяпка большая и маленькая;
  • грабли;
  • коса;
  • поливочный шланг с рассекателем струи;
  • секатор;
  • опрыскиватель.

Этот инвентарь относится к ручному инструменту, цена на него невелика, поэтому такой набор можно купить недорого. Для удобного выбора можно использовать строительный сайт https://domstroy.com.ua, где можно купить все инструменты одновременно. Такой сайт предоставляет широкий выбор инвентаря для дачи и сада по доступной цене.

Как правильно выбрать ручной инструмент для огорода

При выборе ручного дачного орудия следует обращать внимание на детали, так как некачественный инструмент способен не только уменьшить удовольствие от труда на земле, но и привести к травмам.

Покупая дачный инвентарь, следует уделить внимание таким моментам:

  1. Материал, из которого изготовлен инструмент. Для лопат, сапок, секаторов и других острых приспособлений хорошо подходит углеродная сталь, которая не только прочна и упруга, но и долго остается острой после затачивания.
  2. Длина ручек и держаков. Ручной инструмент должен иметь удобную длину ручки, соответствующую росту и размеру рук. Слишком короткий держак заставит сильнее наклоняться, что приведет к боли в спине. Слишком длинный утяжеляет орудие и увеличивает замах, что приведет к быстрой утомляемости.
  3. Обработка поверхности ручек и держаков. Один из важнейших моментов, так как некачественная обработка дерева может привести к занозам. Ручки должны быть хорошо отшлифованы или окрашены. Ручки секаторов и ножниц с прорезиненным покрытием уменьшают скольжение и удобно сидят в руке.
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