Світовий банк розкритикував урядовий проект пенсійної реформи України

Світовий банк виступив з критикою проекту пенсійної реформи, наполігши на необхідності змінити деякі положення законопроекту. Копії відповідних документів опинилися в розпорядженні "112 Україна", повідомив ведучий телеканалу.

Відзначається, що листи були направлені керівництву країни. У документі фінансова організація вказала деякі недоліки урядового проекту пенсійної реформи, без зміни яких реформа може бути не підтримана як Світовим банком, так і МВФ.

"У розпорядженні нашого каналу є копії листів, які відправив Світовий банк керівництву нашої країни. Тут мова йде про критику того проекту пенсійної реформи, який є сьогодні. Критикують деякі пункти - тимчасову допомогу непрацюючим особам, які досягли 60 років без необхідного стажу; індексація пенсій на 2018-2020 роки, кажуть, що це ставить пенсійні витрати в залежність від електорального циклу; зарахування навчання у ВНЗ в пенсійний стаж і так далі. Кажуть, що якщо не буде змінений документ, що до цих положень, тоді пенсійна реформа не буде підтримана МВФ і Світовим банком", - заявив ведучий.

Як відомо, Верховна Рада 13 липня 2017 року підтримала в першому читанні урядовий законопроект №6614, який є ланкою пенсійної реформи. У законопроекті йдеться про збільшення необхідного робочого стажу для виходу на пенсію до 25 років, скасування оподаткування пенсій та інше.

Як раніше повідомлялося, представник Кабміну в Раді Вадим Денисенко заявив, що після прийняття пенсійної реформи Україна може отримати транш від МВФ.

Нагадаємо, міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна розраховує на отримання двох траншів до кінця 2017 року.