Багаторічні квіти для саду, які не потребують догляду

Дача - це місце відпочинку, яке не можна уявити без квітів.

Створити яскравий і привабливий квітник, догляд за яким не буде віднімати багато сил і часу можна за допомогою невибагливих рослин, котрі можна придбати тут cib.net.ua за привабливою ціною. Звичайно, не існує квітів, які абсолютно не вимагають догляду, але є ті, за якими він мінімальний.

Для дачі ідеально підходять багаторічні квіти, які не потребують спеціальних умов вирощування.

Які квіти посадити на ділянці?

Декоративних багаторічників досить багато, з їх допомогою можна створити не тільки клумбу, але прикрасити доріжки і оживити дизайн саду. Правильно підібравши рослини, можна насолоджуватися красою цвітіння з весни до пізньої осені. Крім того, тіньолюбиві екземпляри здатні надати неповторний вигляд навіть самим затишним місцям. На клумбі обов'язково повинні бути присутніми морозостійкі види, які добре переносять негативні температури, різкі похолодання і пориви вітру.

Всі квіти, що вирощують на дачній ділянці можна розділити на кілька видів:

весняні рано квітучі багаторічники;

довго квітучі рослини;

красиво квітучі;

для оформлення бордюрів;

для альпійських гірок;

декоративно-листяні багаторічники;

сукуленті рослини для саду.

Незважаючи на різноманітність сортів, видів і невибагливість рослин, потрібно все ж враховувати склад грунту і кліматичні умови вирощування. При такому підході клумба буде радувати своїм виглядом не один рік.

Весняні багаторічні квіти, які не вимагають догляду

Цибулинні рослини радіють своїм виглядом вже з приходом перших весняних днів. Багато видів цибулинних практично не вимагають догляду і потребують пересадки не частіше ніж один раз на кілька років. Такі квіти першими розпускають свої бутони і нагадують про пробудження природи. Все, що їм потрібно - відсутність гризунів, які псують цибулини. Убезпечити рослини можна за допомогою сучасних посадочних кошиків, які полегшують процес догляду за ними.

Ботанічні тюльпани

Групові посадки тюльпанів добре виглядають на клумбах, уздовж доріжок або в кам'янистому саду. Цвітіння у тюльпанів починається досить рано, як правило, з березня. Тривалість цвітіння залежить від виду і триває до двох місяців. Тюльпани поділяють на низькорослі і високорослі види. Перші виростають всього до 10 см, коли останні здатні досягати 50 см висоти.

Забарвлення ботанічних тюльпанів дуже різноманітне, що дозволяє втілити будь-яку фантазію. На відміну від звичайних тюльпанів - ботанічні не вимагають щорічного викопування цибулин, а гнізда, що розростаються надають їм додаткову красу, цвітіння стає рясним.

Карликові форми цих квітів будуть доречними в альпінаріях, на газонах і в садах природного стилю.

Ірідодіктіум

Відмінні рослини, які добре ростуть під листопадними деревами і на газонах. Період цвітіння - квітень, в деяких регіонах - кінець березня. Для посадки слід підбирати добре освітлене місце, без застою води. Грунт повинен бути добре дренований, рослина не переносить навіть найменшого підмочування. Висаджують Ірідодіктіум з кінця серпня. Висота деяких видів не перевищує 10 см.

До ранньоквітучих цибулинних видів рослин можна віднести:

крокуси;

нарциси;

мускари;

пушкінію.

Довго квітучі багаторічні квіти для дачної ділянки

Невибагливі багаторічники хороші тим, що не вимагають щорічної посадки, вирощування розсади і інших турбот. З кожним роком вони розростаються і стають тільки гарніше. Такі багаторічні квіти для саду, які не вимагають догляду, - це знахідка для будь-якого дачника.

Астильба

Рослина переносить легку тінь, добре росте під чагарниками і між дерев. Ефектне різьблене листя і суцвіття незвичайної форми привертають дачників своєю красою. Астильба практично не пошкоджується шкідниками, не хворіє і вимагає мінімального догляду. Все, що їй необхідно - це видалення сухих суцвіть.

Поливати рослину потрібно нечасто, в дощове літо можна обійтися зовсім без цього. Деякі види на зиму потребують укриття, але це залежить від кліматичної зони вирощування.

Цвітіння астильби триває з червня до вересня. Кореневища висаджують навесні, з квітня по травень, або восени. Висота рослин коливається в межах від 20 до 120 см. Квітка добре відгукується на внесення органіки в грунт.

Лабазник

Рослина-знахідка для заболочених ділянок і глинистих ґрунтів. Вирощувати комірник можна не тільки на сонці, але і в тіні. Єдина умова - завжди вологий грунт.

Цвітіння комірника починається в червні і триває до вересня. Висаджують ділянки рослини в травні. Завдяки своїм розмірам підходить для вирощування рокаріїв або рабаток. Висота комірника звичайного коливається від 30 до 250 см.

Не можна уявити сільський сад без таких довго квітучих рослин, як:

рудбекія - за зовнішнім виглядом нагадує соняшник, цвітіння дуже ефектне;

лаванда - лікарська рослина, яке допомагає позбутися від шкідливих комах в будинку і саду;

купальниця - рослини для оформлення водойм і вологих ділянок;

герань - квітка для будь-якого грунту і освітленості;

волошка багаторічна - рослина для сонячних ділянок.

Красиво квітучі багаторічники, які не потребують догляду

Серед безлічі багаторічників, можна виділити деякі красиво квітучі види, які не бояться морозів і добре зимують без укриття.

1. Дельфініум - на одному місці росте 5-6 років.

2. Примула лісова - весняний первоцвіт.

3. Флокси - невибагливі трав'янисті рослини різного забарвлення.

4. Клематіс - витка рослина для створення живоплотів, прикраси парканів.

5. Півонії - досить ароматні квіти.

6. Ромашки - невибагливі квіти для дачі.

Гортензія

Гарний чагарник з великими кулястими суцвіттями, які утворюються з весни до самих заморозків.

Забарвлення гортензії досить різноманітне і залежить від кислотності грунту. Вирощують білу, рожеву, фіолетову, кремову і синю гортензію.

Висаджують гортензію в півтінь, так як яскраве сонце обпалює ніжні листи і пелюстки квітки. Найважливішим моментів в догляді за гортензією є обрізка рослини. Квітка практично не уражається шкідниками, добре переносить зими. У деяких регіонах потребує укриття.

Лілейники

Трав'янисті рослини для сонячних ділянок. На одному місці ростуть до 7 років, після чого буде потрібно пересадка рослини. Цвітіння тривале та ефектне. Забарвлення і форма квітів різноманітна і залежить від сорту.

Рослина невибаглива, не потребує частих поливів. Досить добре промочити грунт кілька разів на тиждень. Не схильна до хвороб, рідко уражається шкідниками.

Декоративні листяні багаторічні квіти для дачної ділянки

Декоративно-листяні квіти заслуговують на окрему увагу. Вони привертають увагу не тільки своїм цвітінням, а й красою листя. Багато з них незамінні рослини для створення квіткових композицій в саду.

До числа таких невибагливих рослин з декоративним листям, входять:

гейхери;

хости;

папороті;

манжетки;

цинерарія;

вівсяниця;

лихніс.

Багаторічні декоративно листяні рослини з сріблястим забарвленням листя добре поєднуються з рожевими квітами, доповнюють композицію в синіх тонах, служать прекрасним фоном для яскравих і барвистих квітів.

При складанні композицій в саду потрібно враховувати не тільки забарвлення листя, але і їх форму. Пам'ятайте, все повинно бути в міру!