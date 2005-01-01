Інтернет-магазин «Petslike» - завжди доступні зоотовари

Коли у вашому будинку з'явився домашній вихованець - собака чи кіт, це не тільки радість, позитивні емоції від спілкування з ним, а й велика відповідальність. Власнику тварини необхідно належно її утримувати, годувати, забезпечувати комфортні умови для довгого життя, стежити за здоров'ям та розвитком.

Різноманітний асортимент товарів для котів та собак

Для того щоб зрозуміти, що потрібно вашому улюбленцю, необхідно відвідати наш інтернет-магазин зоотоварів «Petslike». Сайт товарів для котів та собак допоможе вам підібрати все, що необхідно для оптимального їх розвитку, здоров'я, догляду, підтримки гігієни та прекрасного зовнішнього вигляду. Ми пропонуємо якісну сертифіковану продукцію для ваших вихованців від понад 70 відомих українських та зарубіжних брендів за демократичними цінами.

Привабливими для наших покупців будуть вигідні акції, знижки, система накопичувальних бонусів, вибір оптимальної форми оплати, оперативна доставка товару в будь-яке місто України, а також наша безкоштовна доставка на замовлення від 500 грн.

Зручний поділ товару на рубрики для собак і кішок, докладні описи, характеристики, ціни, яскраві фото для кожного виду зоопродукції, значно спрощує і прискорює ваш вибір необхідного варіанта покупки для тварин. Класифікація виробів за брендом, ціною, типом (економ, преміум, суперпреміум-класу, холістик) допомагає вибрати товар з урахуванням породи, віку, ваги, особливостей організму та стану здоров'я вашого пухнастого друга.

Зоомагазин «Петслайк» пропонує купити якісну продукцію для тварин, підібравши необхідну із запропонованих нами трьох категорій:

Харчування: сухі та вологі, лікувальні корми, ласощі для собак та котів, вітамінні добавки, посуд для їжі (миски, контейнери).

Здоров'я: препарати для лікування та профілактики від бліх, глистів, паразитів у тварини.

Гігієна: засоби для догляду, шампуні, туалети, пелюшки.

Кваліфіковані менеджери з продажу нададуть вам професійну консультацію, допомогу у підборі продукції для котів та собак.

Наш зоомагазин регулярно стежить за сучасними тенденціями даного ринку, співпрацює з представниками відомих виробників, щоб мати можливість пропонувати вам оригінальний сертифікований товар відмінної якості за доступною вартістю.

Переваги покупки в інтернет-магазині «Петслайк»

Доступність нашого сайту 24 години на добу дозволяє зацікавленим клієнтам робити замовлення зоотоварів у зручний час, не залишаючи порога будинку, офісу. Покупка в інтернет-магазині допомагає вам заощаджувати час, зусилля, гроші та вибрати потрібний товар за вигідною ціною. Доставка здійснюється в короткий термін в будь-яку точку України.